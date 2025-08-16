Erika Buenfil sorprende con su transformación tras bajar más de 17 libras

La actriz Erika Buenfil, de 61 años, está pasando por un gran momento en el plano personal y profesional, luego de que bajara algunas libras y lo presumiera en una sesión de fotos.

La histrión, quien muy pronto estará de vuelta en pantalla con la telenovela ‘Papás por Siempre’, compartió su felicidad por la notoria pérdida de peso por la que pasó.

Hasta el momento ha bajado 17 y ya se le notan, por lo que espera lucir muy pronto la silueta con la que siempre ha soñado.

Erika Buenfil detalló que su pérdida de peso se la debe a una buena alimentación, a la disciplina y también a que encontró un equilibrio en su vida.

“No me muero de hambre, pero estoy muy bien”, contó la actriz en entrevista con Televisa Espectáculos.

En la misma conversación detalló que pareciera que ha perdido más libras de la que ha registrado, lo que la tiene muy motivada.

“(He bajado) como 7 kilos. Se notan más de lo que he bajado. Visualmente se ve más de lo que he bajado y estoy muy contenta”, presumió.

Esa seguridad que ganó con su pérdida de peso la llevó a aceptar la difícil decisión de posar para una sesión de fotos como nunca la imaginó, lo que la tiene también muy feliz, pero no quiso dar mayores detalles.



“Hice unas fotos importantes que ya verán. Y sí, me atreví”, contó la histrión, quien por ahora no piensa en el amor, al asegurar que está bien y de buenas en su soltería.



“Yo soy muy feliz sola. Estoy muy a gusto. Uno como artista no tiene tiempo”, concluyó con lo que dejó en claro que no piensa sacrificar su carrera por el amor.

