Érika Buenfil reflexiona sobre su debut en Netflix

La actriz Érika Buenfil ha añadido un logro más a su lista: ha debutado en Netflix en el marco de sus 30 años de trayectoria artística. Y es que la famosa celebra el próximo estreno de la comedia “Bienvenidos a la familia”, producida por Mark Alazraki.

De acuerdo con la estrella de la pantalla chica, este salto al gigante del entretenimiento en streaming representa un gran paso en su carrera, pues le da la oportunidad de demostrar su capacidad actoral.

“Habían muchas miradas sobre mí, tengo un sello muy distintivo de gente de televisión y tenía que convencer a la gente que está acostumbrada a verme y decirles: ‘¡También puedo hacer una serie!’“, dijo en entrevista para la revista HOLA.

Asimismo, Buenfil se dijo convencida de que este proyecto llegó en el momento oportuno: “Primero, tuve una cita con el productor que es Mark Alazraki en la que me dijo: ‘Si en algún momento dudé en quién hiciera el personaje conociéndote, estoy 100% convencido de que lo tienes que hacer tú’. Y así fue, si alguien quiere trabajar contigo, te busca, te encuentra y todo conecta de manera que fluye muy padre”, explicó ante el portal.

Además de los niveles de exposición internacional que representa su debut en Netflix, la histrionisa mexicana indicó que uno de los mayores retos a los que se enfrentó se dio en el lado técnico, ya que el proceso de filmación es muy distinto a las telenovelas.

“No es solamente aprenderte tu papel de memoria. Estoy acostumbrada a que por un apuntador me dicen: ‘Sube las escaleras, toca la puerta’ y aquí tienes que estar con todos tus sentidos atenta, porque las indicaciones te las tienes que aprender de memoria (…) Ese era mi miedo, que no se me notara angustiada o mal, y convencer a la gente que ahora me ve, principalmente, de Netflix, que tienen otra óptica y son otro tipo de jueces“, complementó.

Para concluir, Érika Buenfil compartió un poderoso mensaje con su público, en el que señaló que aunque a veces no lo parezca, las cosas que deseas llegan cuando menos te lo esperas: “Yo he vivido momentos difíciles en mi carrera, en los que llegué a pensar: ‘Ahora, ¿para dónde voy?, ¿cómo puedo demostrar mi talento, si no me abren la puerta?’. De pronto, vives días muy tristes y de mucha incertidumbre, pero nunca hay que perder la fe“, puntualizó.

Además de Érika Buenfil, la serie “Bienvenidos a la Familia” cuenta con las actuaciones de actores y actrices de la talla de: Marimar Vega, Martín Altomaro y Erik Elías, por mencionar algunos.

