Recomendaciones para enfrentar la ola de calor en el sur de California

Durante la ola de calor que azota al sur de California, Vanessa Asunción prefiere estar afuera de su hogar en Fullerton para combatir las altas temperaturas ya que solo tiene una unidad de aire acondicionado de pared y ventiladores en vez de un sistema de enfriamiento centralizado.

“Soy de esas personas a las que no les gusta el calor por eso estoy deseando que pase pronto, además vivo en un sitio sin aire acondicionado, así que es brutal”, dijo Asunción. “Así que intento salir de casa cuando puedo y usar el aire acondicionado del coche o dar un paseo”.

No obstante, la joven latina compartió que cuando utiliza la unidad de aire acondicionado de departamento se duplica el costo de su pago de energía, un inconveniente más sobre el uso del aparato.

De acuerdo con el Estimador de costos de consumo de energía de electrodomésticos de Southern California Edison (SCE), el costo de utilizar una unidad de aire acondicionado de pared en el verano por 6 horas durante días laborables para el tiempo no pico (9pm-4pm) sería de $136 por mes a comparación de $216 por mes durante las horas pico (4pm-9pm).

Las familias visitan parques o bibliotecas para evitar usar el aire acondicionado de casa. Crédito: Impremedia

Evita apagar y encender el aire acondicionado

Muchas personas encienden el aire acondicionado hasta que la temperatura de la sala u otros espacios llega al punto deseado, luego lo apagan para que la temperatura se mantenga un rato y posteriormente lo vuelven a encender, todo esto con el afán de ahorrar dinero.

Sin embargo, expertos indican que de esta forma se está consumiendo más energía, a diferencia de dejarlo encendido todo el tiempo. La explicación es que cada vez que se enciende el equipo, este se debe reiniciar rápidamente, es decir, con cada encendido se produce mayor gasto de energía, lo que incidirá en un incremento en el precio de la factura de la luz.

Para reducir el impacto en el consumo energético sin renunciar al confort, existen diversas estrategias para optimizar el uso del aire acondicionado, como regular la temperatura adecuadamente, por cada grado que se reduce en el termostato, el consumo eléctrico aumenta en un 8%.

Adicionalmente, mantener el aire acondicionado encendido a baja potencia permite conservar una temperatura estable, evitando que el sistema tenga que iniciar desde cero el proceso de enfriamiento.

Cerrar las puertas y ventanas del hogar mientras el aire acondicionado está en funcionamiento, ayuda a evitar que el aire frío se escape y el equipo deba trabajar a un mayor nivel para mantener la temperatura deseada.

Otras recomendaciones para no recurrir al uso de aire acondicionado son: cerrar cortinas y persianas si recibes luz del sol directamente; abre las ventanas por la noche, si la temperatura lo permite, para airear la casa y reduce el uso de la cocina, el horno, lavaplatos, lavadora y secadora durante el día.

Piper Hastings y Ruth Belinsky disfrutan de açai frío en la sombra durante un día caluroso en el sur de California.

Centros de enfriamiento

Si te preocupa la factura de energía o no tienes aire acondicionado en casa, la ciudad de Los Ángeles cuenta con cientos de centros abiertos para aliviar el calor, incluyendo instalaciones de Recreación y Parques y sucursales de bibliotecas locales.

Para conocer las ubicaciones y los horarios de atención, visite laparks.org/reccenter y lapl.org/branches y también pueden llamar al 3-1-1 desde la Ciudad de Los Ángeles para obtener más información.

Reembolso para comprar aire acondicionados

Para las personas que utilizan el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP) y están buscando comprar una nueva unidad de aire acondicionado de pared o portable pueden recibir un reembolso de $125 o $275 a través de su programa Cool LA dependiendo de sus ingresos.

Según el LADWP, Cool LA ayuda a sus clientes a superar los riesgos para la salud asociados con el calor extremo y a gestionar mejor los impactos del calor extremo causado por el cambio climático, especialmente a los adultos mayores, las familias con ingresos que califican y quienes viven en comunidades marginadas donde el calor tiene un impacto especialmente significativo.

Temperaturas extremas

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha extendido la Advertencia de Calor Extremo vigente en la región de Los Ángeles y alrededores hasta el domingo 24 de agosto a las 9 p. m., debido a la persistencia de altas temperaturas que en algunas zonas superarán 105 grados Fahrenheit.

Actualmente, no hay alertas meteorológicas de incendios activos en el condado de Los Ángeles, pero el viernes el Departamento de Bomberos de Los Ángeles contuvo un incendio forestar en la autopista 405 cerca de Burbank.

Durante una conferencia de prensa, el Dr. Ariel Cohen del NWS compartió que temperaturas tan cálidas serán capaces de crear un ambiente donde las enfermedades relacionadas con el calor extremo e incluso las muertes serán una posibilidad.

“La tasa de recurrencia de esta magnitud particular es de aproximadamente una vez cada 2 a 4 años”, dijo Cohen. “Estamos considerando que muchas temperaturas alcanzarán valores cercanos e incluso superiores a los récord”.

La Oficina de Seguridad Pública de la alcaldesa Karen Bass enfatizó que continúa coordinando con el Departamento de Gestión de Emergencias, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), el Departamento de Recreación y Parques, el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP) y otros departamentos de la ciudad para garantizar la seguridad de los residentes.

La oficina también anima a los residentes de Los Ángeles a registrarse en NotifyLA.org para recibir alertas de calor y condiciones climáticas adversas en sus teléfonos.

“Estas temperaturas pueden ser peligrosas”, declaró la alcaldesa Karen Bass. “Instó a los angelinos a limitar su tiempo al aire libre, si es posible, a estar pendientes de sus vecinos y a mantenerse frescos”.

La ciudad compartió las siguientes sugerencias para mantenerse a salvo durante el calor extremo: Busque sombra y resguardarse del sol si necesita estar al aire libre, manténgase hidratado y beba mucha agua (especialmente si toma café o refrescos), prepare y controle a su familia, amigos, mascotas y lugar de trabajo y limite su exposición a la luz solar directa entre las 10 a.m. y las 4 p.m cuando los rayos del sol son más fuertes.

Además, enfatizaron que, si se siente mal, avise a alguien de inmediato ya que los síntomas del agotamiento por calor pueden incluir mareos, fatiga, desmayos, calambres musculares, náuseas o vómitos y dolor de cabeza.

Los síntomas de un golpe de calor incluyen:

⦁ Temperatura corporal alta (39 °C o más)

⦁ Piel caliente, enrojecida, seca o húmeda

⦁ Pulso rápido y fuerte

⦁ Dolor de cabeza

⦁ Mareos

⦁ Náuseas

⦁ Confusión

⦁ Pérdida del conocimiento (desmayo)

En caso de un golpe de calor:

⦁ Llame al 911 de inmediato; el golpe de calor es una emergencia médica.

⦁ Trasladé a la persona a un lugar más fresco.

⦁ Ayude a bajar la temperatura de la persona con paños fríos o un baño frío.

⦁ No le dé nada de beber.

⦁ Escuche a su cuerpo y recuerde que las personas con enfermedades crónicas como asma, cardiopatías, etc., son más vulnerables al calor extremo.

Centros de enfriamiento

⦁ Sábado 23 y domingo 24 de agosto, 10:00 a. m. – 9:00 p. m.

Centro para Personas Mayores de Canoga Park (7326 Jordan Ave., Canoga Park, CA 91303)

Centro para Personas Mayores de North Hollywood (5301 Tujunga Ave., North Hollywood, CA 91601)

⦁ Sábado 23 y domingo 24 de agosto, 10:00 a. m. – 9:00 p. m.

Centro Recreativo Pecan (145 S. Pecan St., Los Ángeles, CA 90033)

Centro Recreativo Algin Sutton (8800 S. Hoover St., Los Ángeles, CA 90044)

⦁ Domingo 24 de agosto, 1:00 p. m. – 5:00 p. m.

Biblioteca Sucursal de Chinatown (639 N. Hill St., Los Ángeles, CA 90012)

Biblioteca Sucursal de Pacoima (13605 Van Nuys Blvd., Pacoima, CA 91331)