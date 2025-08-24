Explosión e incendio en planta de lubricantes en Louisiana obliga evacuación de más de 800 residentes

Una fuerte explosión registrada el viernes en la planta de Smitty’s Supply, en Roseland, Louisiana, desató un incendio de gran magnitud que obligó a evacuar a más de 800 residentes en un radio de una milla de la instalación, confirmaron las autoridades locales.

El presidente de la parroquia de Tangipahoa, Robby Miller, explicó que la detonación ocurrió poco antes de la 1:00 p. m. hora local y provocó una enorme columna de humo visible a gran distancia.

Estado del incendio y refugios habilitados

Hasta el sábado por la noche, el fuego se encontraba contenido en un 90%, informó la Policía Estatal de Luisiana en un comunicado.

Actualmente, 42 personas permanecen en refugios temporales, mientras otros residentes optaron por permanecer en sus hogares dentro de la zona de evacuación, a pesar de la advertencia de las autoridades.

La oficina del sheriff indicó que quienes necesiten regresar por medicinas o mascotas deben coordinar una escolta oficial.

Riesgos ambientales y de salud

El incendio ha generado hollín con posibles residuos de combustibles e hidrocarburos químicos, por lo que se pidió a los residentes evitar el contacto directo, lavarse las manos con frecuencia y permanecer en sus hogares cuando sea posible.

Se detectó también la presencia de escombros en el río Tangipahoa, donde se tomarán muestras para evaluar el impacto ambiental.

El sargento William Huggins, de la Policía Estatal, aseguró que las lecturas más recientes de calidad del aire se encuentran por debajo de un umbral de riesgo, aunque advirtió que las explosiones secundarias continúan siendo un peligro.

Una escuela primaria dentro de la zona de evacuación tuvo que desalojar a sus estudiantes, quienes fueron trasladados a un centro en la ciudad de Amite.

La autopista 51, a la altura de la interestatal 10, fue cerrada al tráfico como medida de precaución.

A pesar de la magnitud del incidente, no se han reportado heridos, algo que el presidente Miller calificó como “una bendición”.

El Departamento de Calidad Ambiental de Louisiana se encuentra monitoreando aire, suelo y agua para determinar los efectos de la explosión. La causa del siniestro sigue bajo investigación.

El gobernador del estado, Jeff Landry, expresó en un comunicado: “Estamos monitoreando esta situación de cerca. Por favor, sigan las indicaciones de sus autoridades locales. Rezamos por la seguridad de todos”.

La fábrica, con aproximadamente 400 empleados, se dedica a la producción y distribución de lubricantes y aceites de motor. Tras la explosión, su actividad quedó suspendida mientras continúan las labores de control del fuego y la evaluación de daños.

