Líder supremo Alí Jamenei acusa que EE.UU. quiere un Irán “obediente” y descarta negociación

El líder supremo iraní, Alí Jamenei, denunció este domingo que Estados Unidos quiere un Irán “obediente” que acepte sus demandas, a lo que aseguró que su país se opondrá, y descartó que la negociación directa con Washington pueda resolver las tensiones. “Quienes nos apremian para negociar directamente con Estados Unidos sólo ven las apariencias, en mi opinión… el asunto es irresoluble”, declaró Jamenei.

“Este señor que hoy gobierna en Estados Unidos [en referencia a Donald Trump] reveló su verdadero objetivo: dijo que nuestro enfrentamiento con Irán es porque queremos que obedezca a Estados Unidos”, aseveró Jamenei en una ceremonia en Teherán con motivo del aniversario del martirio del octavo imán chií, el imán Reza, según informó la agencia oficial IRNA.

La máxima autoridad política y religiosa de Irán subrayó que el país persa, “con su historia, dignidad y grandeza, nunca será sometido”, y advirtió de que la nación se enfrentará “con toda su fuerza” a quienes pretendan imponer esa condición. El dirigente iraní aseguró que Israel y EE. UU. comprendieron, tras “la resistencia y la unión poderosa del pueblo, los responsables y las fuerzas armadas” en la guerra de 12 días en junio, que no es posible “doblegar a la nación iraní con la guerra ni obligarla a obedecer”.

Por lo mismo, dijo que ahora buscan alcanzar su objetivo mediante la “creación de divisiones dentro del país”. Sus declaraciones se producen después de que el Frente de Reformas —una coalición de partidos reformistas— y varias figuras cercanas llamaran en los últimos días a realizar cambios estructurales en el país, especialmente en la política exterior, y aceptar la demanda de Occidente de suspender el enriquecimiento de uranio a cambio del levantamiento de las sanciones.

Sigue leyendo:

· Canadá reconocerá en septiembre el Estado palestino por el “sufrimiento” de sus ciudadanos

· Demócratas instan a gobierno de Trump a dejar de financiar GHF ante mortal hambruna en Gaza

· La historia de la foto de Hedaya y su bebé, una de las imágenes más impactantes de la hambruna en Gaza