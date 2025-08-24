Powerball: números ganadores en vivo del sorteo hoy sábado 23 de agosto de 2025, con premio de $716 millones de dólares

Durante este sábado se realizó una nueva edición del sorteo de Powerball del 23 de agosto de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $716 millones de dólares. A continuación te mostramos los resultados del último sorteo: averigua los números afortunados de Powerball:

Números ganadores:

11 14 34 47 51 18 2x

¿Cómo puedes participar del sorteo de Powerball?

Tienes que seleccionar cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas. Después, un número del 1 al 26 para el Powerball rojo.

Si tras el sorteo en tu boleto están los seis números, ganas el bote.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Cada premio debe reclamarse en el estado donde fue comprado el boleto premiado. Los jugadores usualmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado de lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios que superan los $600 dólares se pueden reclamar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Dispondrás de 90 días para cobrar tu premio hasta un año, según las restricciones de la jurisdicción donde se haya vendido el boleto. Para conocer el plazo de vencimiento consulta en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no figurara en la lista, debes consultarlo con la lotería de tu estado.

Si ganas del jackpot de Powerball, puedes cobrar el premio de dos caminos posibles: como una anualidad -en 30 pagos durante 29 años-, o un solo pago global en efectivo. Para la anualidad, cada pago aumenta en un 5% cada año.

La opción de dinero en efectivo es la cantidad de dinero que se requiere que esté en el fondo del premio mayor el día del sorteo para financiarlo.

¿Cuándo se sortea el Powerball?

Los sorteos de Powerball se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 10:59pm ET.

Premio:

$716 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball celebrará su próximo juego el lunes 25 de agosto

Resultados de otros sorteos de la lotería: