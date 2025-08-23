Powerball Double Play en vivo: resultados y números ganadores del sábado 23 de agosto de 2025

Durante este sábado se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 23 de agosto de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. Aquí puedes encontrar los números premiados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

9 23 24 33 44 19

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que da una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes utilizar tus números de Powerball en un sorteo distinto, cuyo premio máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar, debes anotar la función Double Play a tu boleto de Powerball por el precio de $1 dólar adicional por jugada.

Además, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden ganar premios en los dos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Como sucede con Powerball, los premios se reclaman en el estado donde fue comprado el boleto agraciado. Los jugadores en general podrán reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería del lugar del país donde hubieran conseguido el boleto.

Los premios superiores a $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Dispones de 90 días y un año para acudir a tu administración a canjear tu boleto, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar en la parte de atrás del boleto. Si la fecha de vencimiento no figurara en la lista, debes consultar con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se realizan los lunes, miércoles y sábados, tras finalizar el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play celebrará su siguiente juego el martes 26 de agosto

Resultados de otros sorteos de la lotería: