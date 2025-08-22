Mega Millions: números ganadores en vivo del sorteo hoy viernes 22 de agosto de 2025, con premio de $234 millones de dólares

Hoy viernes se realizó una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 22 de agosto de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $234 millones de dólares. Averigua aquí todos los números afortunados de Mega Millions:

Números ganadores:

18 30 44 48 50 12 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

En Mega Millions debes seleccionar hasta seis números, los que tú quieras: en concreto, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si aciertas los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si logras el jackpot, debes informar a la sede principal de lotería del estado donde adquiriste el boleto. Una vez vayas te citarán para empezar los trámites necesarios para cobrar tus ganancias.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos formas:

-Anualidad: se da un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Luego, cada pago es un 5% más alto que el anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: se recibe una única suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Podrásreclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, según las disposiciones de tu estado.

Si tu premio es de menos de $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier tienda autorizada en cada estado. Sin embargo, los premios mayores a esa suma, habrán de solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se realizan los martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions celebrará su próximo sorteo el martes 26 de agosto

