Mega Millions: números ganadores en vivo del sorteo hoy martes 19 de agosto de 2025, con premio de $216 millones de dólares

Durante este martes se celebró una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 19 de agosto de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $216 millones de dólares. Averigua aquí todos los números premiados de Mega Millions:

Números ganadores:

10 19 24 49 68 10 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

Para jugar a Mega Millions tienes que seleccionar hasta seis números, los que tú quieras: en concreto, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si logras acertar los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si consigues el jackpot, deberás contactar con la sede principal de lotería del estado donde adquiriste el boleto. Una vez vayas te citarán para iniciar los trámites necesarios para cobrar tu premio.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos maneras:

-Anualidad: se da un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Cada pago es un 5% superior al anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: se recibe una única suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Puedes reclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, en función de las disposiciones para cada estado.

Si tu premio es de menos de $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier tienda autorizada en cada estado. No obstante, los premios superiores a esa cifra, deben solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se celebran dos días a la semana, en concreto, los martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions continuará con su siguiente juego el viernes 22 de agosto

