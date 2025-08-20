Powerball Double Play en vivo : resultados y números ganadores del miércoles 20 de agosto de 2025

Hoy miércoles tuvo lugar una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 20 de agosto de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $10 millones de dólares. A continuación te mostramos los resultados del último sorteo: averigua los resultados ganadores de Powerball Double Play:

Números ganadores:

16 17 23 46 52 3

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que proporicona una segunda oportunidad a los seguidores de Powerball. Puedes jugar de nuevo tus números de Powerball en un sorteo separado, cuyo máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar, debes agregar la función Double Play a tu boleto de Powerball por la cantidad de $1 dólar adicional por jugada.

Además, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden ganar premios en sendos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Igual que en Powerball, los premios de Double Play deberán reclamarse en el estado donde fue comprado el boleto ganador. Los jugadores en general sí pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado a vender lotería del lugar del país donde hubieran conseguido el boleto.

Los premios que superan los $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, también hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Dispones de 90 días y un año para acudir a tu administración a canjear tu boleto, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar a la vuelta del boleto. Si la fecha de vencimiento no estuviera en la lista, consúltalo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play tienen lugar cada lunes, miércoles y sábados, justo después del sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play tendrá su próximo sorteo el sábado 23 de agosto

