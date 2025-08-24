Signos que tendrán la mejor semana del 25 al 31 de agosto 2025

La última semana de agosto 2025 estará llena de movimientos astrológicos poderosos que impulsarán el crecimiento, la creatividad y la motivación de ciertos signos del zodiaco.

Venus en Leo, la Luna en Libra, Escorpio y Sagitario, así como la energía renovada de la temporada de Virgo, traerán consigo una ola de oportunidades.

Particularmente, 5 signos serán los más beneficiados en estos días: Libra, Escorpio, Sagitario, Leo y Acuario.

Conoce qué trae el horóscopo semanal para cada uno y cómo aprovechar esta racha cósmica a tu favor, de acuerdo con predicciones publicadas en el sitio Your Tango.

1. Libra

La semana comienza con la Luna en Libra, un tránsito que te llenará de entusiasmo y vitalidad.

Este influjo lunar te permitirá enfocarte en tus proyectos más importantes, especialmente cuando se conecte con Marte, brindándote la disciplina que necesitas para avanzar.

Además, Venus en Leo potenciará tu carisma y capacidad de liderazgo, lo que te convertirá en una fuente de inspiración para tu comunidad y tu círculo cercano.

Libra, es una semana para mostrar tus talentos y demostrar que tus ideas tienen el poder de transformar tu entorno.

Libra, mantén la confianza en tus habilidades. Esta semana todo conspira para que alcances tus metas y recibas reconocimiento.

2. Escorpio

Con Venus en Leo iluminando tu sector profesional, Escorpio, llega una etapa en la que tu ambición y tus objetivos se alinean con la energía del universo.

Esta semana te invita a actuar y poner en marcha proyectos que habías estado posponiendo.

El 27 de agosto, la Luna entra en tu signo y forma un aspecto con Júpiter, otorgándote una visión más optimista y la confianza para expandirte.

Será un momento perfecto para apostar por nuevas ideas, iniciar estudios o abrirte a aventuras personales que nutran tu alma.

Escorpio, evita aferrarte al pasado. El presente es tu terreno fértil, y el futuro te sonríe si das pasos firmes ahora.

3. Sagitario

Después de la Luna Nueva en Virgo, Sagitario encuentra el impulso perfecto para ordenar su vida.

La energía de Libra y Marte se combina para avanzar en tus metas y retomar proyectos que parecían estancados.

Con Venus y Mercurio en Leo, tu mente estará llena de ideas brillantes que te ayudarán a planificar de forma más estratégica.

Eso sí, deberás cuidar no dispersarte en demasiadas tareas. La clave de tu éxito será priorizar lo esencial y mantener el enfoque.

Sagitario, aprovecha la energía de esta semana para estructurar tus objetivos. Si organizas bien tu agenda, lograrás más de lo que imaginas.

4. Leo

Leo, tu regente cósmico de esta semana es nada menos que Venus, que entra en tu signo para traerte abundancia, romance y expansión social.

Esta energía despierta tu magnetismo y te convierte en el centro de atención.

Además, la Luna en Libra y los últimos días del mes reforzarán tu autoestima y tu capacidad para atraer oportunidades.

Es un periodo en el que deberías atreverte a mostrar tu creatividad y no esconder tus dones.

Leo, usa tu carisma con sabiduría. El universo te abre puertas, pero dependerá de ti decidir cuáles cruzar.

5. Acuario

Para ti, Acuario, la semana será sinónimo de alianzas y relaciones positivas. Venus en Leo ilumina tu sector de vínculos, atrayendo personas que pueden ayudarte a crecer profesionalmente o a descubrir nuevas pasiones.

La Luna en Libra favorece tu comunicación y el equilibrio en tus relaciones, mientras que el cierre con la energía de Sagitario te anima a disfrutar de momentos alegres en compañía de tus amigos o seres queridos.

Acuario, rodéate de personas que te inspiren. Esta semana, la colaboración será tu llave para alcanzar logros importantes.

Sigue leyendo:

• 3 signos del zodiaco chino deben ser precavidos en los últimos días de agosto

• Los signos que atraen fortuna durante la temporada de Virgo 2025

• 3 signos deben manifestar prosperidad antes de que termine el verano