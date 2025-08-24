Vance dice que EE.UU. no descarta poner sanciones a Rusia para alcanzar la paz en Ucrania

El vicepresidente J.D. Vance dijo que tiene confianza en que Estados Unidos puede mediar para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania a pesar de los posibles obstáculos que han surgido desde la reunión de este mes del presidente Donald Trump con el presidente ruso Vladimir Putin.

Pese al ánimo, también expuso que no está descartado imponer nuevas sanciones a Rusia para presionar al presidente Vladímir Putin a poner fin a la guerra en Ucrania.

“No, las sanciones no están descartadas. Pero tomaremos estas decisiones caso por caso. ¿Qué creemos que realmente ejercerá la influencia adecuada para convencer a los rusos?”, dijo Vance.

El vicepresidente anotó que los rusos no quieren un alto el fuego por razones complejas.

“Nosotros, por supuesto, hemos presionado por un alto el fuego. Pero, insisto, no controlamos lo que hace Rusia. Si lo hiciéramos, la guerra habría terminado hace siete meses. Sin embargo, lo que sí creemos es que seguimos teniendo muchas cartas en la mano. El presidente de Estados Unidos tiene muchas cartas por jugar para presionar e intentar poner fin a este conflicto, y eso es lo que vamos a hacer”, añadió.

En este sentido, Vance dijo que sigue confiando en que Estados Unidos puede negociar el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, ya que se han visto “algunas concesiones significativas de ambas partes, tan solo en las últimas semanas”.

“Creo que los rusos han hecho concesiones significativas al presidente Trump por primera vez en tres años y medio de conflicto. De hecho, se han mostrado dispuestos a ser flexibles en algunas de sus demandas fundamentales. Han hablado de lo que sería necesario para poner fin a la guerra”, dijo. “Por supuesto, aún no han llegado a ese punto, o la guerra habría terminado. Pero estamos participando en este proceso diplomático de buena fe”.

