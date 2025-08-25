Canadá acusa a Israel de provocar la hambruna en Gaza e incumplir sus obligaciones

Canadá acusó este lunes a Israel de provocar la hambruna en la Franja de Gaza e incumplir sus obligaciones internacionales por negarse a permitir el acceso de ayuda humanitaria y advirtió que la ofensiva contra la ciudad de Gaza agravará sus efectos, especialmente entre niños.

En un comunicado, el secretario de Estado de Canadá para el Desarrollo Internacional, Randeep Sarai, afirmó que “el conflicto en curso y las acciones militares del Gobierno israelí han convertido la hambruna en una devastadora realidad para los palestinos en Gaza”.

“Canadá está profundamente alarmado por el terrible deterioro de las condiciones en Gaza y por el aumento de muertes de civiles, entre ellos niños, por inanición. El Comité Independiente de Revisión de la Hambruna de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases emitió un informe que confirma que se está produciendo una hambruna en la provincia de Gaza y que es probable que se produzca en las provincias de Deir al-Balah y Khan Younis en las próximas semanas. Civiles, hombres, mujeres y niños, mueren porque no se permite la entrada de suficiente ayuda humanitaria a Gaza”, insistió en un comunicado.

“Una ofensiva militar intensificada en la ciudad de Gaza agravaría aún más los efectos devastadores sobre la población civil, donde ya existen condiciones de hambruna”, continuó, y añadió que “Israel, como potencia ocupante, no está cumpliendo sus obligaciones”.

Sarai también indicó que “esta hambruna puede detenerse” pero que Israel se está negando a permitir y facilitar “el paso de ayuda humanitaria y no garantizar el suministro adecuado de alimentos y medicinas a la población civil en Gaza”.

“Civiles (hombres, mujeres y niños) están muriendo porque no se permite la entrada de suficiente ayuda humanitaria en Gaza”, dijo.

El representante canadiense concluyó señalando que Ottawa está “explorando todas las vías con sus socios” como el lanzamiento aéreo de ayuda humanitaria y que es necesario “un alto el fuego inmediato y permanente”.

Por lo pronto, se anunció que Canadá continuará explorando activamente todas las vías con sus socios sobre el terreno para aliviar el sufrimiento. Esto incluye lanzamientos aéreos y apoyo a las operaciones logísticas para llevar suministros a Gaza, así como un mayor apoyo a socios experimentados de la ONU, las ONG y la Cruz Roja que puedan ampliar la prestación de asistencia a la población.

