Dos hombres mueren tras intentar invadir una vivienda en Houston vestidos de policías

La Policía de Houston (HPD) informó que alrededor de las 11:00 p. m. del 22 de agosto, una llamada al 911 alertó sobre una invasión de domicilio en la cuadra 4800 de Bellnole.

De acuerdo con el denunciante, dos sujetos encapuchados llegaron a la vivienda identificándose como oficiales. Vestían chalecos antibalas, portaban armas y mostraban placas que colgaban del cuello, pero su aspecto despertó sospechas inmediatas.

El tiroteo en la puerta principal

La tensión escaló rápidamente cuando los intrusos abrieron fuego contra la puerta principal. Sin embargo, los propietarios estaban armados y respondieron a los disparos, logrando herir a ambos sospechosos antes de que pudieran ingresar a la residencia.

Cuando los agentes de HPD llegaron, aplicaron maniobras de reanimación (RCP), pero los hombres —descritos como jóvenes en sus treinta— fueron declarados muertos en el lugar.

Afortunadamente, los dueños de la vivienda resultaron ilesos. Las autoridades confirmaron que los sospechosos nunca lograron entrar al domicilio.

La investigación continúa abierta, y la policía pidió a cualquier persona con información que se comunique con el Departamento de Policía de Houston.

