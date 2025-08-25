Jueza suspende temporalmente la deportación de Kilmar Abrego García

La jueza de distrito Paula Xinis detuvo la deportación a Uganda del salvadoreño Kilmar Abrego García y ordenó al Gobierno del presidente Donald Trump que mantenga al inmigrante en Estados Unidos mientras evalúa una nueva impugnación legal contra los planes de la administración republicana de deportarlo a África.

El indulto temporal otorgado durante una audiencia el lunes por la tarde se produjo poco después de que Abrego fuera detenido el lunes por la mañana al presentarse ante las autoridades de inmigración en Maryland, tras ser liberado de la custodia penal en Tennessee el viernes.

Antes de su liberación, el gobierno le ofreció un acuerdo con la fiscalía que habría resultado en su deportación a Costa Rica, que, al igual que su país de nacimiento, El Salvador, es un país de habla hispana en Centroamérica.

Sin embargo, tras su liberación, el gobierno anunció su intención de deportarlo a Uganda, una nación africana. Sus abogados presentaron entonces una nueva demanda en Maryland para impugnar su última detención y su inminente expulsión.

Xinis, la misma que en abril ordenó al Gobierno estadounidense que facilitara el regreso de Abrego desde El Salvador, tras ser deportado allí por error, preguntó si la Casa Blanca entendía que tenía prohibido expulsar a Abrego García del territorio continental estadounidense, a lo que el abogado del Gobierno Trump contestó que sí, según información citada por Político.

No obstante, este lunes la secretaria de Seguridad Nacional, Kristy Noem, dijo hoy en un comunicado que ICE “está procesando” la deportación de Abrego García.

La orden de la jueza marca un nuevo giro en la saga del salvadoreño que fue dejado en libertad el viernes pasado de una cárcel de Nashville (Tennessee), donde enfrenta un proceso por cargos de tráfico de inmigrantes.

Kilmar Abrego Garcia is not and will never be a Maryland Man—he is a criminal illegal alien from El Salvador and public safety threat. It is insane that sanctuary politicians chose to glorify and stand with an MS-13 gang member over the safety of American citizens.@POTUS Trump… pic.twitter.com/jYeS0FPwy0 — Homeland Security (@DHSgov) August 25, 2025

Los defensores del inmigrante habían solicitado una moción de emergencia para detener su expulsión después que el Gobierno estadounidense amenazó con su deportación a Uganda o aceptar un acuerdo de culpabilidad en el caso de tráfico humano que le permitiese ser deportado a Costa Rica, en su lugar.

Según una orden judicial anterior de Xinis, Abrego García debería contar con al menos 72 horas para responder a una posible orden de deportación.

“Que lo deporten a Costa Rica no es justicia. Es una opción aceptablemente menos mala. Pero que insistan en llevar a cabo una deportación a Uganda demuestra que el verdadero motivo en este caso no es simplemente sacarlo del país, sino castigarlo y mantenerlo detenido”, explicó el abogado Simon Sandoval-Moshenberg, que forma parte de su equipo jurídico que representa al salvadoreño en el caso de la deportación.

Ábrego ha recibido garantías de que será un ciudadano libre en Costa Rica, y tendría protección como refugiado para no ser deportado a El Salvador, donde, según sus abogado, enfrenta riesgo de persecución y violencia por parte de las pandillas del país, razón por la que un juez prohibió su deportación en 2019, ahondó el abogado defensor.

En ese sentido, la jueza afirmó que existen “varios motivos” por los cuales podría tener jurisdicción para solicitar la exención deportación, incluyendo que Uganda no ha accedido a ofrecerle a Abrego protecciones como la libertad de tránsito, la obtención del estatus de refugiado y la prohibición de ser enviado a El Salvador.

