México se prepara para recibir en los próximos días a Marco Rubio y ministros de Brasil

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes la probable visita al país del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la primera semana de septiembre; mientras que esta semana se reunirá con varios ministros y empresarios brasileños.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria puntualizó que “es probable” que Marco Rubio visite el país durante la primera semana de septiembre, reunión en la que firmarían el acuerdo de seguridad bilateral que está pendiente.

“Muy probablemente venga de esta, no esta semana, sino la primera de septiembre. Es probable”, señaló la gobernante mexicana.

Se trata de una visita esperada desde junio, cuando el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, se reunió con Sheinbaum, como antesala a un encuentro con Rubio, en medio de las tensiones entre los países por la seguridad, la migración y el comercio.

Por otro lado, Sheinbaum detalló que el martes 26 llegan a México los secretarios (ministros) brasileños de Comercio, Hacienda, Relaciones Exteriores, Agricultura, Planificación y Presupuesto, además de una delegación de 150 empresarios que van a tener su contraparte en México.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Mario Guzmán | EFE

Sheinbaum no precisó si la reunión es para preparar una posible visita del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Por lo pronto, es este encuentro para el fortalecimiento, para la complementariedad de nuestras economías. No solamente hablamos de comercio en algunas áreas, sino de inversiones también, de aquí para allá y de allá para acá. Entonces va a ser un encuentro muy importante”, afirmó la gobernante mexicana.

A finales de julio, Sheinbaum y su homólogo brasileño acordaron “profundizar” los lazos económicos y comerciales entre sus países, ante las amenazas de aranceles por parte del Gobierno de Donald Trump.

Fue entonces cuando anunciaron la visita a México de una delegación de empresarios y ministros brasileños encabezada por el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, los días 27 y 28 de agosto.

Como parte de la agenda de esa visita, los jefes de Estado propusieron iniciar negociaciones para ampliar el acuerdo comercial entre Brasil y México, con el objetivo de incrementar los flujos comerciales entre ambos países, especialmente en los sectores de la industria farmacéutica y agropecuaria, así como los del etanol, el biodiesel y el aeroespacial, entre otros. EFE

