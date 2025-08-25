Piscis hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 25 de agosto

La astróloga Mhoni Vidente asegura que esta semana estará marcada por la influencia de la carta de El Diablo, que más allá de su connotación negativa, representa la ambición como una fuerza capaz de abrir caminos hacia el éxito financiero y profesional.

Piscis

Este lunes será un día clave para resolver pendientes y tomar decisiones con firmeza. La energía de este arcano brinda seguridad y empuje para mantener el enfoque en los objetivos, evitando distracciones que podrían frenar el avance. La recomendación es aprovechar la disciplina y convertir cada esfuerzo en un paso concreto hacia las metas.

En el plano económico, se presentan oportunidades para mejorar las finanzas, ya sea mediante ingresos extra, pagos atrasados o proyectos que comienzan a rendir frutos. Sin embargo, Mhoni aconseja actuar con prudencia: la ambición debe ser guía, no exceso.

Para reforzar la energía positiva, se sugiere encender velas rojas y blancas. El rojo simboliza pasión y acción, mientras que el blanco aporta claridad y equilibrio. Asimismo, dedicar tiempo a la meditación permitirá mantener la mente despejada.

Los números mágicos de la semana son el 06 y el 17, mientras que los colores de la suerte son el rojo y el blanco. Según Mhoni, estos elementos acompañarán a quienes se mantengan firmes en su propósito de transformar la ambición en logros reales.