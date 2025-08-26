4 signos recibirán un mensaje divino el 28 de agosto: ¿cuál es?

El 28 de agosto será un día de gran relevancia espiritual y energética.

Urano, el planeta de lo inesperado y los cambios radicales, formará un sextil con Neptuno, el regente de los sueños, la intuición y la espiritualidad.

Este aspecto astrológico abrirá un canal poderoso de comunicación con el universo permitiendo que algunos signos del zodiaco reciban mensajes divinos en forma de símbolos, sincronicidades y señales que no deben ser ignoradas.

Un sextil se produce cuando dos planetas están separados por 60 grados, creando un flujo de energía favorable y de cooperación.

En este caso, la unión de Urano y Neptuno nos invita a prestar atención a los detalles, a confiar en la intuición y a descifrar los mensajes que provienen de planos superiores.

Y 4 signos en particular —Aries, Géminis, Acuario y Piscis— sentirán con más fuerza este fenómeno cósmico, de acuerdo con predicciones de Collective World. Veamos qué revelan los astros para cada uno.

Aries

Para Aries, el 2025 ha sido un año de cambios profundos. El eclipse solar de marzo y la influencia de Saturno y Neptuno en su Casa de la Identidad han puesto a prueba la seguridad y determinación de este signo de fuego. Sin embargo, el sextil del 28 de agosto llega como un bálsamo.

Ese día, Aries recibirá señales claras sobre los próximos pasos en su vida personal y profesional. Los números repetitivos y símbolos como cuernos, salamandras, diamantes o llamas serán recordatorios de que el universo lo está guiando.

Mensaje divino para Aries

El universo te pide que confíes en tu intuición y actúes con decisión. Las oportunidades que llegan en estas fechas son verdaderas y deben ser aprovechadas sin temor.

Géminis

El signo de los Gemelos se verá rodeado de apoyo en la última semana de agosto.

Amigos, conocidos e incluso extraños aparecerán para ayudar en situaciones difíciles. Lo que parece casualidad es, en realidad, una intervención divina.

Los ángeles guardianes de Géminis estarán muy activos en estos días, y sus mensajes se manifestarán en símbolos como lirios del valle, perlas, pavos reales, manos extendidas o figuras gemelas.

Mensaje divino para Géminis

Acepta la ayuda que llega a tu vida y ofrece gratitud. Las bendiciones se multiplicarán cuando reconozcas que el apoyo que recibes es parte del plan del universo.

Acuario

Urano, regente natural de Acuario, será el protagonista de este aspecto planetario. Por ello, este signo de aire vivirá una semana cargada de inspiración, ideas brillantes y mensajes que parecen llegar “de otro mundo”.

Las señales para Acuario podrían aparecer en canciones que lo conmuevan, títulos de libros, mensajes en vallas publicitarias o incluso conversaciones casuales que parecen contener un consejo directo del cielo.

Los símbolos más significativos incluyen orquídeas, rayos, jarras, ovnis y figuras extraterrestres, recordando a Acuario que su conexión con lo cósmico es única.

Mensaje divino para Acuario

Sigue tu instinto creativo. Lo que pienses y planifiques en estos días será clave para tu futuro. Tus guías espirituales te están mostrando el camino hacia la expansión y la prosperidad.

Piscis

Neptuno, regente de Piscis, se une al eléctrico Urano para abrir un canal de bendiciones materiales y espirituales. Los piscianos podrían recibir sorpresas económicas como aumentos, regalos, herencias o ingresos inesperados.

Además, la sensibilidad de Piscis se agudizará permitiéndole percibir mensajes a través de símbolos como olas del mar, tridentes, caballitos de mar, huellas o flores de loto.

Mensaje divino para Piscis

Confía en la abundancia del universo. La ayuda económica y espiritual que recibes es el reflejo de tu fe y de tu capacidad de fluir con la vida.

Cómo identificar un mensaje divino

Los mensajes del universo no siempre son literales. Pueden llegar en forma de sueños recurrentes, símbolos que se repiten en diferentes contextos, canciones con letras significativas o encuentros inesperados con personas que traen el consejo que necesitabas escuchar.

Durante este tránsito, los 4 signos favorecidos deben:

Mantenerse atentos a sincronicidades.

Anotar sueños y pensamientos reveladores.

Agradecer cada señal recibida.

Confiar en que el universo siempre conspira a su favor.

