Bora Milutinovic visitó al Tri y a su amigo el “Vasco” Aguirre en entrenamiento

El exentrenador serbio Bora Milutinovic visitó este martes la concentración de la selección mexicana de fútbol en el Centro de Alto Rendimiento, al sur de la Ciudad de México.

En fotos y videos compartidos por el equipo de prensa del Tri, se ve la convivencia de Milutinovic con el cuerpo técnico mexicano, encabezado por el seleccionador Javier Aguirre y el auxiliar Rafael Márquez.

Milutinovic, quien en su larga carrera dirigió a México, Costa Rica y Honduras, entre otros países, convivió en el segundo de tres días que durará esta concentración en la que Aguirre solo trabaja con jugadores de la liga local.

El también directivo, de 80 años de edad, recibió de manos del ‘Vasco’ una camiseta de la selección mexicana.

Aguirre y Milutinovic tienen una buena relación desde hace años. El serbio convocó al antiguo entrenador del Atlético de Madrid para la Copa del Mundo 1986, la segunda en la que México fue anfitrión.

El técnico europeo también ha asegurado que Aguirre es el estratega ideal para liderar a los mexicanos a una histórica actuación en el Mundial 2026, que el país organizará junto a Estados Unidos y Canadá.

México busca superar su mejor resultado en una Copa del Mundo: unos cuartos de final obtenidos en 1970 y 1986, cuando también fue anfitrión.

“Los jugadores mexicanos tienen cualidades técnicas y tácticas. Javier sabe con precisión qué debe hacer para explotarlas“, aseguró Milutinovic, en julio pasado, cuando recibió un reconocimiento en Guadalajara, una de la tres ciudades sedes de México en 2026, junto a Ciudad de México y Monterrey.

*Con información de EFE.

