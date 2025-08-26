window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Cómo evitar el karma negativo, según tu signo del zodiaco

La astrología te dice cómo no sufrir los efectos del karma negativo; la clave se encuentra en tu signo del zodiaco

Cada signo tiene en sus manos actuar para evitar el karma negativo.

Cada signo tiene en sus manos actuar para evitar el karma negativo. Crédito: Shutterstock

Avatar de Miguel Angel Castillo

Por  Miguel Angel Castillo

El karma es un concepto espiritual presente en doctrinas como el hinduismo y el budismo, que se refiere a la energía que generamos con cada pensamiento, palabra o acción.

Todo lo que hacemos deja una huella energética en el universo y, tarde o temprano, regresa a nosotros.

En astrología, cada signo del zodiaco tiene tendencias y actitudes predeterminadas que pueden acercarnos al karma positivo o, por el contrario, atraer consecuencias negativas si no se trabajan adecuadamente.

Conocer cuál es esa característica a transformar según tu signo puede ayudarte a romper ciclos negativos y abrirte a la abundancia.

De acuerdo con una reseña del sitio Bioguia.com, así es como puedes sortear ese tipo de karma.

Aries: controla tu impulsividad

Los Aries suelen ser personas llenas de energía, pero la agresividad y la impaciencia pueden convertirse en su mayor karma. Si no aprenden a manejar sus impulsos, corren el riesgo de lastimar a quienes los rodean y de atraer situaciones conflictivas.

Consejo kármico: Practica la paciencia, respira antes de actuar y busca liberar tu energía con el deporte o la creatividad.

Tauro: evita la obstinación

El terco Tauro debe aprender a soltar el control. Su necesidad de que todo sea como quiere lo lleva a enfrentarse con el universo. La resistencia al cambio es su mayor enemigo.

Consejo kármico: Acepta que no todo depende de ti. La flexibilidad es la clave para atraer fluidez y armonía.

Géminis: profundiza más en tus acciones

La dualidad de Géminis a veces lo lleva a ser superficial. Vive intensamente las experiencias, pero si no se toma en serio las lecciones de la vida, el karma puede recordarle que no todo es diversión.

Consejo kármico: Aprende a comprometerte y a valorar las experiencias profundas tanto como las ligeras.

Cáncer: suelta el papel de víctima

Cáncer es un signo muy emocional, pero su tendencia a sentirse frágil lo puede llevar a caer en la victimización constante. El universo le pedirá mayor madurez emocional.

Consejo kármico: Reconoce tu sensibilidad como fortaleza, pero evita culpar siempre a los demás. Aprende a perdonar y avanzar.

Leo: cultiva la humildad

El karma de Leo se activa cuando cae en la arrogancia. Su necesidad de brillar y ser admirado puede volverse un exceso de ego.

Consejo kármico: Practica la gratitud y la humildad. Recuerda que no necesitas ser el centro de todo para que tu luz brille.

Virgo: suelta las quejas

Perfeccionista por naturaleza, Virgo tiende a criticar demasiado y a quejarse constantemente. Su obsesión con los detalles puede ser un obstáculo para la armonía.

Consejo kármico: Aprende a valorar lo imperfecto. Acepta que el mundo no siempre será como esperas.

Libra: decide con confianza

Libra busca el equilibrio, pero su mayor karma es la indecisión. Pasar demasiado tiempo dudando puede impedirle avanzar.

Consejo kármico: Confía en tu intuición. Recuerda que cada decisión es una oportunidad de aprendizaje, incluso si no es perfecta.

Escorpio: controla la posesividad

Escorpio es intenso y pasional, pero esa fuerza puede transformarse en celos y control excesivo. El karma lo persigue cuando no sabe soltar.

Consejo kármico: Aprende a confiar y a respetar la libertad de los demás. Tu magnetismo no depende de controlar a nadie.

Sagitario: practica la empatía

El aventurero Sagitario puede ser tan directo que resulta hiriente sin intención. Su falta de empatía y frialdad aparente generan distancias.

Consejo kármico: Usa tu sinceridad con tacto. La honestidad no tiene por qué ser dolorosa si se transmite con amor.

Capricornio: cambia la mirada negativa

El realista Capricornio suele enfocarse en lo malo y caer en el pesimismo. Su visión práctica puede volverse un bloqueo energético.

Consejo kármico: Desarrolla la gratitud y aprende a ver las oportunidades incluso en los desafíos.

Acuario: evita la exageración

Acuario es original, pero su necesidad de romper esquemas lo lleva a la exageración constante. El karma lo alcanza cuando rechaza lo simple.

Consejo kármico: Acepta que lo común también puede ser valioso. El equilibrio te dará mayor libertad.

Piscis: conecta con la realidad

La imaginación de Piscis es mágica, pero puede caer en la evasión de la realidad. Vivir demasiado en la fantasía trae desilusiones kármicas.

Consejo kármico: Usa tu creatividad como herramienta, pero mantén los pies en la tierra. El equilibrio entre fantasía y realidad será tu mayor protección.

Sigue leyendo:
Cuál es el karma de tu mes de nacimiento según la numerología
Cómo limpiar el karma según tu mes de nacimiento
Señales que confirman la sanación de tu karma según la numerología

En esta nota

karma los signos del zodiaco
Trending
Contenido Patrocinado
Trending