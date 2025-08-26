EchoStar se beneficia de la millonaria inversión de AT&T en licencias de espectro inalámbrico

Luego de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump buscara impulsar acuerdos amistosos entre compañías de telecomunicación, este martes AT&T anunció la compra de las licencias de EchoStar por aproximadamente $23 mil millones de dólares.

En el mes de junio, el mandatario presionó a la compañía pública propietaria y operadora de una flota de satélites de comunicaciones matriz de Dish Network a cerrar acuerdos con el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr para las licencias.

Por lo que esta nueva alianza con el proveedor de telecomunicaciones estadounidense con sede principal en Whitacre Tower en Downtown Dallas, Texas ampliará su presencia en el mercado aún más competitivo con el desarrollo de su red de fibra óptica y 5G.

Al respecto, el CEO de EchoStar, Hamid Akhavan comentó que “esta transacción coloca a nuestro negocio en una trayectoria financiera sólida, facilitando aún más el éxito a largo plazo de EchoStar y mejorando nuestra capacidad de innovar y competir como operador de red híbrida”, dijo.

Tras el anuncio las acciones de EchoStar subieron más del 40% mientras que las de AT&T aumentaron un 1.5%.

