María Antonieta de las Nieves fue hospitalizada de urgencia ¿Cuál es su estado de salud?

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, mundialmente conocida como “La Chilindrina” por su icónico papel en la serie El Chavo del 8, fue hospitalizada de emergencia.

El pasado 20 de agosto, la actriz mexicana ingresó de urgencia al hospital debido a una fuerte crisis de ansiedad que derivó en un deterioro neurológico.

El episodio ocurrió mientras se encontraba de viaje en Perú, donde presentó síntomas preocupantes como dificultad para hablar con fluidez, problemas para tragar saliva y episodios de desorientación que alarmaron a sus familiares y allegados.

De acuerdo la revista TVNotas, fuentes cercanas a la actriz revelaron que los estudios indicaban que tenía un nivel bajo de sodio en su organismo, una condición llamada hiponatremia que afecta su sistema nervioso y que está relacionada con su deterioro neurológico.

“Estoy muy preocupada por la salud de mi amiga. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad. Ya había presentado algo así, solo que en esta ocasión fue un poquito más fuerte”, dijo la fuente.

A sus 78 años, la actriz padece de fibromialgia, una enfermedad crónica que le provoca dolor muscular, fatiga y dificultades para dormir, factores que han influido en su estado de salud general.

Tras varios días de atención médica, María Antonieta fue dada de alta y se encuentra estable, aunque bajo tratamiento continuo y supervisión en su domicilio.

Su hija, Verónica Fernández, confirmó que el descenso en sus niveles de sodio ya fue controlado y que la actriz está recuperándose con asistencia constante para evitar complicaciones.

“A mi mamá se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está, en la casa. Ella está muy bien, gracias por preguntar”, dijo su hija.

Esta complicación médica generó preocupación entre los fanáticos de la actriz, quienes no dudaron en expresarle su apoyo y buenos deseos a penas e conoció la noticia de su hospitalización.

María Antonieta de las Nieves, además de su trabajo en televisión, es reconocida con un Récord Guinness por interpretar durante 48 años consecutivos a “La Chilindrina”, un personaje emblemático que marcó la infancia y vida de millones de personas.

