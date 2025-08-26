Piscis hoy: el horóscopo de Mhoni Vidente para el 26 de agosto

La astróloga Mhoni Vidente señaló que esta semana Piscis estará bajo la influencia de la carta de El Diablo, un arcano que lejos de interpretarse de manera negativa, simboliza la ambición como motor de avance en lo financiero y profesional.

Piscis

Para este lunes, el consejo es resolver asuntos pendientes y tomar decisiones con firmeza. Según Mhoni, la energía del día aporta seguridad y determinación, ayudando a mantener el enfoque en las metas sin caer en distracciones. El llamado es a aprovechar la disciplina y transformar cada esfuerzo en un paso real hacia el éxito.

En lo económico, podrían surgir ingresos adicionales, pagos atrasados o proyectos que comienzan a dar resultados. No obstante, la astróloga advierte que la ambición debe mantenerse bajo control: bien encauzada abre caminos, pero en exceso puede generar desgaste.

Como complemento, Mhoni recomienda encender velas rojas y blancas. El rojo representa la pasión y la acción, mientras que el blanco aporta equilibrio y claridad. A esto se suma la práctica de la meditación, útil para despejar la mente y canalizar la energía.

Los números mágicos de la jornada son el 06 y el 17, y los colores de la suerte son el rojo y el blanco. Con estas claves, Piscis podrá transformar la fuerza de la ambición en logros concretos y bienestar.