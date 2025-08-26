Tiroteo por furia al volante en Louisiana deja a embarazada grave y a su bebé en cuidados intensivos

Una disputa entre vehículos derivó en un tiroteo la mañana del domingo en Ponchatoula, al norte de Nueva Orleans (Louisiana). La víctima, una joven de 17 años embarazada, viajaba como pasajera en una camioneta SUV cuando recibió un impacto de bala en la cabeza, según la Oficina del Sheriff de la Parroquia de Tangipahoa.

De inmediato fue trasladada a un hospital, donde se le colocó en soporte vital. Debido a la gravedad de la herida, los médicos realizaron una cesárea de emergencia, logrando salvar al bebé, que permanece en la unidad de cuidados intensivos neonatales.

El sospechoso y los cargos

Las autoridades identificaron al presunto agresor como Barry West, de 54 años, conductor de una camioneta plateada. La investigación determinó que, aunque West aseguró que los ocupantes de la SUV dispararon primero, las pruebas descartaron esa versión: no se encontraron armas en el vehículo ni evidencia de disparos desde su interior.

West enfrenta cuatro cargos de intento de asesinato en segundo grado, además de uso ilegal de un arma y obstrucción de la justicia.

El caso ha generado indignación en la comunidad y entre las autoridades estatales. La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, expresó en redes sociales: “Esto es terrible. Este pobre bebé lucha por su vida en la UCIN mientras su madre está conectada a soporte vital. ¿Todo por culpa de la furia al volante? No hay excusas”.

Por su parte, el sheriff Gerald Sticker calificó el ataque como una “tragedia sin sentido” y lamentó que una familia esté atravesando este dolor por un acto irracional.

