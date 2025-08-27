Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy miércoles 27 de agosto en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, aunque está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este miércoles 27 de agosto de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.66 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 18.32 y 18.6 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza al alza a un precio de 18.66 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar baja su valor y la tendencia continúa al alza. El precio promedio de hoy fue de 25.97 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua permanece en negativo tras el cierre de mercados. Su valor está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar invierte su evolución regular y cotizó hoy en negativo. Luego de mantener ayer al alza, hoy se promedió a 503.72 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantiene su tendencia a la baja y sus valores al cierre fueron de 62.74 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 18.66 PESOS MEXICANOS HONDURAS 25.97 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 503.72 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 62.74 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

A la hora de enviar dinero desde Estados Unidos, te aconsejamos contrastar precios: tener en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que reciben las diferentes empresas de remesas. Mira bien el país al que destinas el dinero, introduce el valor a enviar y calcula los costos.