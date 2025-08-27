Dos mujeres octogenarias casi mueren en un jacuzzi en Kentucky tras sufrir hipertermia

Una escapada relajante a una cabaña en el área de Red River Gorge, en el sureste de Kentucky, terminó cuando dos mujeres de alrededor de 80 años quedaron atrapadas en un jacuzzi y no pudieron salir por sí mismas.

El incidente ocurrió a principios de este mes durante un viaje de chicas. Según el Equipo de Búsqueda y Rescate del Condado de Wolfe (WSCART), ambas mujeres presentaban problemas de salud preexistentes que les impidieron abandonar el hidromasaje por sus propios medios, reseñó Fox News.

El momento crítico en el jacuzzi

La situación se tornó peligrosa rápidamente. El agua caliente provocó que ambas desarrollaran hipertermia, una condición en la que el cuerpo se sobrecalienta y pierde la capacidad de regular su temperatura.

Con el paso de los minutos, las dos octogenarias perdieron el conocimiento dentro del jacuzzi. Una tercera mujer del grupo se sumergió para mantenerles la cabeza fuera del agua, mientras que otra corrió a pedir ayuda y llamó al 911.

Cuando llegaron los rescatistas de WSCART y la Oficina del Sheriff del Condado de Wolfe, los cuidadores de la cabaña ya habían logrado sacar a las víctimas del jacuzzi.

Una de ellas estaba inconsciente y en estado crítico.

La otra respondía parcialmente, aunque presentaba claros signos de agotamiento por el sobrecalentamiento.

Los equipos de rescate actuaron con rapidez: a la mujer más grave la trasladaron a una ducha, donde le aplicaron agua fría e hielo, mientras que a la segunda la refrescaron en el exterior con una manguera y más compresas heladas.

Tras 20 a 30 minutos de enfriamiento intensivo, ambas comenzaron a mostrar signos de recuperación. Posteriormente, fueron trasladadas a un hospital local.

Advertencia de los rescatistas

Aunque las mujeres lograron sobrevivir, el episodio dejó una enseñanza importante. El equipo de rescate recordó que el tiempo recomendado en un jacuzzi es de entre 15 y 30 minutos y subrayó la necesidad de que las personas con condiciones médicas o movilidad reducida tomen precauciones.

“Asegúrese de poder salir del jacuzzi una vez dentro, especialmente si tiene alguna discapacidad”, advirtió WSCART. “La hipertermia y la insolación pueden ser fatales, y esta historia podría haber terminado muy diferente sin la rápida reacción de todos los involucrados”.

