Hombre muere tras tiroteo en complejo de apartamentos al noroeste de Houston

La Policía de Houston (HPD) investiga un tiroteo registrado este lunes en un complejo de apartamentos ubicado en la cuadra 6400 de Deihl Road, al noroeste de la ciudad.

De acuerdo con los reportes preliminares, una persona llamó al 911 alrededor de las 12:05 p.m. para notificar que un hombre había recibido impactos de bala.

El mismo testigo intentó llevar a la víctima en su propio vehículo a un hospital. Sin embargo, en el trayecto se detuvo en el cruce de T.C. Jester Boulevard y West Tidwell Road, donde paramédicos de los bomberos de Houston tomaron el control de la situación.

La víctima fue ingresada en una ambulancia, pero pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, fue declarada muerta antes de llegar al hospital, confirmó la policía.

Elementos de la División de Homicidios del HPD acudieron al lugar de los hechos para iniciar las indagaciones. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del fallecido ni se han confirmado detenciones relacionadas con el caso.

Las autoridades mantienen activa la investigación y solicitan a la comunidad que, si cuenta con información sobre el tiroteo, se comunique de inmediato con la línea de Crime Stoppers de Houston al 713-222-TIPS (8477).

