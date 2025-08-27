Israel exige retractación de informe que declara estado de hambruna en Gaza

Israel va a exigir la retractación de un informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), una autoridad respaldada por la ONU, que declaró que hay hambruna en Gaza, anunció este miércoles un alto cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Israel exige a la IPC que se retracte inmediatamente de su informe con falsedades”, declaró a los periodistas el director general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Eden Bar Tal, que denunció que esta organización está “politizada”.

Bar Tal afirmó que Israel compartirá “pruebas” de conducta indebida en la elaboración del informe con los contribuyentes de la IPC si la organización no presta atención “en un breve plazo”.

También calificó a la IPC de instituto “politizado” que “trabaja para una perversa organización terrorista”, en referencia al grupo islamista palestino Hamás, cuyo ataque contra Israel en 2023 desencadenó la guerra que aún se libra en la Franja de Gaza.

Naciones Unidas declaró este viernes oficialmente la hambruna en Gaza, la primera en afectar a Medio Oriente, luego de que sus expertos advirtieran que 500,000 personas se encontraban en una situación “catastrófica”. Israel rechazó la decisión señalando que respondía a las “mentiras de Hamás -grupo considerado terrorista por la UE- blanqueadas por organizaciones con intereses particulares”.

Tras meses de advertencias sobre una hambruna en el territorio devastado por la guerra, la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), organismo de la ONU con sede en Roma, confirmó que una hambruna estaba en curso en la gobernación de Gaza.

“Tras 22 meses de conflicto incesante, más de medio millón de personas en la Franja de Gaza se enfrentan a condiciones catastróficas caracterizadas por el hambre, la indigencia y la muerte”, señaló la ONU. Lo peor se está viviendo en el norte de Gaza y particularmente en Ciudad de Gaza, donde hay un millón de personas y contra la cual Israel prepara una nueva ofensiva militar.

