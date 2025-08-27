Powerball Double Play: números ganadores en vivo del sorteo hoy miércoles 27 de agosto de 2025, con premio de $10 millones de dólares

Hoy miércoles se realizó una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 27 de agosto de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. Averigua aquí todos los resultados ganadores de Powerball Double Play:

Números ganadores:

12 19 26 51 62 18

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que aporta una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes utilizar tus números de Powerball en un sorteo independiente, cuyo premio máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para jugar en él, debes anotar la función Double Play en tu boleto de Powerball pagando $1 dólar adicional por jugada.

Además, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden ganar premios en los dos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Igual que en Powerball, los premios de Double Play se solicitan en el estado donde fuiste a comprar el boleto agraciado. Los jugadores generalmente podrán reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier negocio autorizado a vender lotería de la zona del país donde hayan comprado el boleto.

Los premios mayores que $600 dólares se pueden reclamar en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, también hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección tendrás que consultar según corresponda.

Podrás cobrar tu premio entre los 90 días y un año desde la fecha del sorteo, según las restricciones de la jurisdicción en que se hubiera vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele estar en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no figura en la lista, consúltalo con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play tienen lugar cada lunes, miércoles y sábados, tras finalizar el sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play celebrará su siguiente sorteo el sábado 30 de agosto

Resultados de otros sorteos de la lotería: