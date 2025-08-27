Dondequiera que miremos, una ola de resistencia a los actos crueles de la administración Trump se levanta. Mi corazón se llena cuando pienso en cada uno de ustedes que se pone de pie en este momento para reclamar nuestra democracia.

Desde el senador Cory Booker, que habló toda la noche ante el Congreso, hasta los votantes de Wisconsin que derrotaron el intento de Elon Musk de comprar su Corte Suprema, y ​​los millones de personas que se unieron a las protestas de Hands Off! en todo el país para rechazar los recortes a la Seguridad Social y Medicaid, ¡vemos signos de esta resistencia!

Cada uno de estos actos requiere valentía y es una prueba de que usted y yo, la gente común y corriente, tenemos el poder de impedir que los autoritarios se apoderen de nuestra sociedad. La democracia es, en esencia, nuestro derecho a imaginar y construir un futuro mejor para todos nosotros. No dejaremos que nadie nos quite ese derecho.

¿Qué hace falta para que gane la resistencia?

La respuesta es organizar. La organizacion efectiva, que empodera a las personas para mejorar sus vidas a través de la acción colectiva, ha sido la clave de cada éxito por los movimientos sociales en la historia de este país: desde la abolición de la esclavitud hasta la conquista de la semana laboral de 40 horas, el derecho al voto de las mujeres, el fin de la segregación racial y el derecho a casarse con quien amas.

De manera que sí, todas las personas en este país deben unirse a la Resistencia. Levantarse, inundar las calles, llamar a sus representantes en el Congreso, y donar a organizaciones que defienden los derechos y exigen cambios. Y luego, organizarnos.

Así que, al mismo tiempo que llenemos las calles y los medios de comunicación con imágenes de protesta, también debemos construir nuestra capacidad para actuar juntos como movimiento. Debemos construir formaciones efectivas que no sólo nos ayuden a ganar, sino que garanticen que mantengamos y profundicemos esas victorias.

La buena noticia es que la organización comunitaria de base es una rica tradición que está viva a nuestro alrededor. Hay grupos locales en todos los estados, muchos de los cuales fueron fundados por gigantes de las luchas por los derechos civiles, para las mujeres, el medio ambiente, el trabajo y la igualdad de género. Los organizadores comunitarias tienen años de experiencia ayudando a las personas a identificar lo que está mal en sus vecindarios y comunidades locales y a tomar pasos juntos para lograr el cambio.

La organización que lidero, People’s Action, se ha dedicado a identificar e innovar sobre las mejores lecciones sobre cómo organizarnos efectivamente como comunidades de base. Luego las compartimos con muchos a través de nuestro programa nacional de capacitación. También compartimos estas habilidades con nuestros grupos miembros para que puedan formar más líderes en sus comunidades.

Entonces, ¿qué puedes hacer? Puede que sea la primera vez que alzas la voz en público, o una de muchas veces. Sea como sea, ¡No te quedes solo! Únete a otros. Busque la organización comunitaria de base en su estado, e involúcrate en sus campañas y oportunidades de capacitación. Aprenda las habilidades fundamentales de la organización comunitaria. Y hable con sus vecinos y otros sobre todo lo que está en juego con los profundos y dañinos recortes a servicios esenciales como Medicare y Medicaid, mientras los multimillonarios aumentan sus ganancias con los recortes que se han propuesto.

Esta lucha no se trata de por quién votaste, sino de quién podrá vivir con libertad y dignidad. Y esto no ha hecho más que empezar: se trata de una lucha a largo plazo que nos afectará a todos. Así que asegurémonos de hacer todo lo posible para animarnos y ayudarnos unos a otros, de modo que todos podamos estar lo más equipados y motivados posible para actuar juntos.

(*) Sulma Arias, Directora Ejecutiva de People’s Action y del People’s Action Institute, una red de organizaciones comunitarias en 40 estados con más de un millón de miembros.

