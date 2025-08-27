VIDEO: Senadores mexicanos se enfrentan a golpes en plena sesión

En un espectáculo que acaparó las miradas nacionales e internacionales; altérmino de la sesión de la Comisión Permanente en la Cámara de Senadores en México se vivió una trifulca entre legisladores que acabó entre amenazas.

El senador Alejandro Moreno Cárdenas protagonizó una riña con Gerardo Fernández Noroña, luego de que el presidente del Senado presuntamente le negó la palabra al político opositor y clausuró la asamblea.Lo que en inicio fueron reclamos acabó en golpes mientras se entonaba el Himno Nacional.

Cuando defiendes a Noroña/ Cuando te pasa Alito por encima.



Sin llorar Emiliano, te lo buscaste. pic.twitter.com/kHl1UABhKz — Mac. (@macciudadano) August 27, 2025

En una primera postal, Moreno reclamó airadamente a Noroña y ambos forcejean por unos segundos. Videos difundidos en redes sociales muestran cuando el opositor empuja al presidente del Senado y luego le tira un manotazo al cuello, mientras el legislador trata de eludir el golpe, lo que desató un zafarrancho entre varios políticos de bandos contrarios.

.Si bien no hubo heridos, Noroña acusó en redes sociales a los legisladores del PRI de agredirlo físicamente.”… Los legisladores del PRI subieron a agredirme físicamente. Montoneros. Dirán que eso es libertad de expresión”, publicó Noroña en un breve mensaje en X.

El presidente de la Mesa Directiva adelantó que su partido, Morena, solicitará el desafuero del líder priista y de los legisladores de su bancada involucrados en la trifulca. Asimismo, anunció que se citará de manera urgente a la Comisión Permanente para dar trámite inmediato al caso y revisar las responsabilidades políticas y legales del episodio.

A la opinión pública. pic.twitter.com/6lSIJDXcYe — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 28, 2025

Por su parte, Moreno argumentó que “la primera agresión física vino de Noroña “Él lanzó el primer empujón, y lo hizo por cobarde. Morena rompió el acuerdo de la Cámara y Noroña quedó exhibido en su bajeza”, expuso en su cuenta de X.

Además, Moreno acusó que lo ocurrido “no es un hecho aislado ni un accidente”, sino que “es parte de la estrategia de Morena para imponer silencio y control”.”Así actúan sus serviles, como Fernández Noroña, con gritos, trampas y violencia. Pero conmigo se equivocan”, aseguró.

