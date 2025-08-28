Arrestan a hombre de 79 años por estrangular y matar a compañero de centro de vida asistida en Miami

Un adulto mayor fue arrestado el martes luego de presuntamente estrangular y causar la muerte a su compañero de cuarto en el centro de vida asistida Princess Gardens, ubicado en la cuadra 5100 de la 4 Terrace del noroeste (NW), en el vecindario Flagami de Miami, Florida.

La policía de Miami informó que recibió una llamada de emergencia alrededor de las 8:26 a.m. por un altercado físico entre dos hombres dentro del centro.

Al llegar, los agentes encontraron a ambos involucrados y solicitaron apoyo de los equipos de rescate, que trasladaron a los dos al Hospital Jackson Memorial. Sin embargo, uno de ellos falleció poco después.

El arresto

El sospechoso fue identificado como Jerome John Babij, de 79 años, quien de acuerdo con el reporte policial fue visto por testigos asfixiando a su compañero dentro de su habitación.

Babij compareció este miércoles ante la corte y la jueza determinó que deberá permanecer detenido sin derecho a fianza. Enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado, reseñó Telemundo 51.

El hecho generó consternación entre vecinos del área, quienes lo calificaron como un episodio inesperado en un lugar donde residen adultos mayores.

“Son viejitos, nunca ha pasado algo así… todas las enfermeras son muy buenas”, relató una vecina que pidió no ser identificada.

Otra residente, Aylin Guillén, expresó su sorpresa: “Da miedo, sabiendo que una muerte ocurrió a dos casas de donde vives. Es una lástima”.

Mientras que Cristina Manso agregó: “Espero que no pase de nuevo… no sé cómo es algo que se puede parar”.

