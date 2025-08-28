Clima de hoy en Dallas para este jueves 28 de agosto
Conoce el pronóstico del tiempo en Dallas, Texas, para hoy jueves 28 de agosto para evitar sufrir los cambios en el clima
Este jueves 28 de agosto se espera que la temperatura en Dallas, Texas, suba hasta un máximo de 100 grados Fahrenheit (38ºC). La probabilidad de lluvia será del 25% y se esperan pocas nubes. Además, el pronóstico estima ráfagas de viento que podrán llegar a 9.32 millas por hora.
Durante la noche, la temperatura será de 77 grados Fahrenheit (25ºC), con una probabilidad de precipitación del 56%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 8.08 millas por hora.
Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 106ºF (41ºC) de máxima y 106ºF (41ºC) de mínima.
En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:59 h y el crepúsculo será a las 19:57 h. Durante el día habrá 13 horas de luz.
Pronóstico de Dallas para mañana
En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que habrá nubes y claros con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 72 y los 91 grados Fahrenheit (22 y 33ºC). Según la última información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la ciudad será del 55% por la mañana, 55% por la tarde y 55% por la noche.
Clima en Dallas para los próximos 7 días
Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te aconsejamos visitar diariamente nuestro sitio.
Temperatura promedio en Dallas
La temporada cálida dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más cálido de la ciudad según las estadísticas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.
En cambio, la temporada fresca dura otros tres meses, de noviembre a febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.
Por último, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.
Mayo es el mes por excelencia con más porcentaje de lluvias, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.
No te pierdas las novedades del clima en Dallas en https://laopinion.com/tema/clima-en-dallas/.