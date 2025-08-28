Dieta y salud cardiovascular: descifrando mitos y descubriendo la evidencia científica actual

La relación entre la dieta y la salud cardiovascular es profunda y ha estado rodeada de muchos mitos que la evidencia científica actual ha ido derribando. Esta respalda que una dieta rica en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y grasas saludables como el aceite de oliva, y baja en grasas saturadas, sal y azúcares, como la dieta mediterránea o DASH, mejora la salud cardiovascular y reduce el riesgo de enfermedades del corazón.

Mitos como la idea de que no se puede tener sobrepeso y estar saludable o que solo los ancianos son afectados por enfermedades cardiovasculares (ECV) han sido desmentidos por la ciencia.

Una dieta balanceada y el ejercicio regular son fundamentales para la salud del corazón, y se recomienda siempre consultar a un profesional de la salud para obtener asesoramiento personalizado.

Mitos comunes sobre la dieta y salud cardiovascular

Solo los mayores son afectados por enfermedades cardiovasculares . La enfermedad cardiovascular es la causa más frecuente de muerte en adultos jóvenes y puede afectar a personas de cualquier edad, no solo a los ancianos.

. La enfermedad cardiovascular es la causa más frecuente de muerte en adultos jóvenes y puede afectar a personas de cualquier edad, no solo a los ancianos. No todas las grasas son malas . La evidencia muestra que las grasas saturadas deben ser limitadas (menos del 7% de calorías diarias), pero las grasas insaturadas presentes en aceites vegetales, frutos secos y pescados grasos son beneficiosas para el corazón.

. La evidencia muestra que las grasas saturadas deben ser limitadas (menos del 7% de calorías diarias), pero las grasas insaturadas presentes en aceites vegetales, frutos secos y pescados grasos son beneficiosas para el corazón. No todo colesterol “bueno” (HDL) lo es tanto : tiene un límite superior, niveles excesivamente altos pueden aumentar el riesgo cardiovascular.

: tiene un límite superior, niveles excesivamente altos pueden aumentar el riesgo cardiovascular. Comer mucha sal engorda . La sal en sí no engorda, pero el exceso de sal puede causar retención de líquidos, lo que podría llevar a un aumento de peso. Igual, se pensaba que la sal marina era más saludable que la sal de mesa; ambas tienen igual contenido de sodio.

. La sal en sí no engorda, pero el exceso de sal puede causar retención de líquidos, lo que podría llevar a un aumento de peso. Igual, se pensaba que la sal marina era más saludable que la sal de mesa; ambas tienen igual contenido de sodio. Se pueden eliminar los carbohidratos para perder peso . Los carbohidratos son esenciales para la dieta; lo que debe limitarse son los carbohidratos simples y procesados como el azúcar.

. Los carbohidratos son esenciales para la dieta; lo que debe limitarse son los carbohidratos simples y procesados como el azúcar. Comer solo claras de huevo y evitar las yemas no es necesario , ya que las yemas no elevan necesariamente el colesterol sanguíneo si se consumen de forma adecuada.

, ya que las yemas no elevan necesariamente el colesterol sanguíneo si se consumen de forma adecuada. El aceite de coco, a pesar de ser vegetal, contiene grasas saturadas similares o superiores a la mantequilla y no es mejor para el corazón.

Evidencia científica actual

Estudios robustos como PREDIMED y CORDIOPREV respaldan el beneficio de la dieta mediterránea, que se basa en alimentos de origen vegetal, aceite de oliva virgen extra, frutos secos, pescado y una baja ingesta de carnes rojas y grasas saturadas.

Esta dieta ayuda a reducir el colesterol LDL (“malo”), triglicéridos, mejora el HDL y contribuye a controlar la diabetes y mantener el peso corporal.

La evidencia actual enfatiza patrones dietéticos completos más que nutrientes aislados, debido a la interacción sinérgica de los alimentos.

La investigación también muestra que un enfoque basado en alimentos mínimamente procesados, ricos en antioxidantes y grasas saludables, es óptimo para la salud cardiovascular.

Recomendación

La mejor guía para cuidar la salud cardiovascular es seguir un patrón alimenticio saludable basado en alimentos vegetales, grasas insaturadas y pescados grasos, evitando grasas saturadas en exceso, azúcares y sal, y combinándolo con ejercicio y otros hábitos saludables.

Esta visión está firmemente apoyada por la ciencia actual y ayuda a derribar muchos mitos tradicionales sobre la dieta cardiovascular.