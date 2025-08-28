Empleado despedido tras hallazgo de cámaras ocultas en baño de hospital en Texas

Un empleado del hospital Memorial Hermann The Woodlands, en el condado de Montgomery, Texas, fue despedido tras descubrirse cámaras ocultas en un baño unisex de las instalaciones. Según el centro médico, el dispositivo habría estado grabando de manera indebida a personas que entraban al lugar.

La Oficina del Alguacil del Condado Montgomery confirmó que existe una investigación criminal abierta. Hasta ahora no hay cargos formales, pero las autoridades indicaron que ya hay una persona de interés en el caso y que se dará a conocer su identidad en cuanto se concrete un arresto.

Además, trascendió que se habrían encontrado más de una cámara de video y que los investigadores continúan buscando víctimas que pudieron haber sido grabadas sin su consentimiento, incluidas personas menores de edad.

Respuesta del hospital

Memorial Hermann informó que mantiene una política de tolerancia cero frente a conductas de esta naturaleza. La institución anunció que lleva a cabo una revisión exhaustiva en todos sus hospitales de la región para descartar la existencia de más dispositivos ocultos.

“Estamos cooperando plenamente con las autoridades en esta investigación y apoyando a las posibles víctimas”, señaló el hospital en un comunicado reseñado por Telemundo Houston.

Las autoridades pidieron a cualquier persona que sospeche haber sido afectada que se comunique con el hospital Memorial Hermann o con la Oficina del Alguacil del Condado Montgomery para colaborar con la investigación.

