Horóscopo de hoy de Nana Calistar 28 de agosto de 2025

LEO

Este jueves 28 de agosto agárralo para reflexionar sobre lo que quieres de la vida y de ti mismo. Hazte un espacio, aunque sea chiquito, para pensar en esos sueños que has dejado guardados por falta de tiempo, dinero o ganas. Si no los trabajas ahorita, se te van a ir quedando como ropa vieja que nunca te animas a tirar. Es momento de ponerte a chambearle y no andar esperando a que te caiga del cielo.

Si andas sin pareja, no te mortifiques ni llores viendo telenovelas pensando que se te fue el tren; todavía pasan carros y hasta más modernos. Se acerca una persona distinta a ti que puede darte chispazos de emoción. No te digo que sea el amor eterno, pero unos buenos fajecillos, eso sí. Aprende a quererte, consiéntete, cómprate lo que te guste, cuida tu cuerpecito y no descuides tu casa: una buena barrida, cambiar cortinas, tirar tiliches viejos… todo eso mueve las energías y atrae cosas buenas.

Si estás soltero o soltera, disfruta de tu soledad, porque ahí está el secreto: quererte, reírte contigo, apapacharte y descubrir que no necesitas a nadie para ser feliz. El amor es bonito, sí, pero no es indispensable. Y aguas con andar prestando la oreja a chismes, porque si abres el hocico sin pensar, te metes en broncas de gratis. Antes de hablar, infórmate, y si no hay necesidad, cállate; recuerda que el pez muere por la boca. Cuídate de dos amistades cercanas que traen la lengua muy larga y podrían meterte en enredos familiares.

VIRGO

Este jueves 28 de agosto no es cualquier día, mi ciela/o, porque estás de manteles largos: estas en tu ciclo de cumpleaños, y eso significa que el universo te anda dando cuerda nueva. Así que deja de vivir en automático, sacúdete lo viejo y ponte a pensar qué sí quieres para ti de aquí pa’lante.

Aguas con los amores de una noche, porque te llegarán como tentaciones envueltas en papel brillante, pero recuerda que lo bonito dura poco y lo que no cuidas, se te voltea. No aflojes tan rápido la caricia, date tu tiempo, que quien de veras te quiera sabrá esperar. Y si no quieres un “domingo siete” inesperado, no le juegues al vivo, ponte las pilas y cuídate, porque después andarás con cara de arrepentimiento.

Una amistad nueva aparecerá para darte aire fresco, y también recibirás un mensaje o llamada que te va a sacar sonrisas. Un viajecito empieza a perfilarse, pero aguas con caídas, golpes o accidentes tontos porque andarás distraído. En lo laboral, llegan oportunidades de cambio, pero no sueltes lo seguro hasta que tengas la nueva chamba en mano; recuerda que las oportunidades caducan, así que piensa bien antes de elegir.

Este cierre de mes es clave para replantear lo que quieres, lo que ya no, y lo que necesitas dejar atrás. No pierdas el tiempo con gente que solo busca usar tu cariño o tu confianza. Aplícate, porque tu cumpleaños no es solo para pastel, es para renacer.

LIBRA

La vida te está empujando a que cambies rutinas y te quites costumbres que ya no te sirven. Es buen momento para poner en orden tu casa, tu corazón y tu cabeza.

Podrías enfrentarte a broncas familiares que te saquen de tus casillas, pero recuerda que cada quien debe cargar con su costal; no te eches problemas ajenos a la espalda. Aprende a decir lo que sientes, pero con mesura, porque tu lengua puede ser tan filosa como un machete y luego te arrepientes.

No te claves con personas que ni te miran, porque ahí solo te espera sufrimiento. Se vislumbra que podrías enterarte de una infidelidad en alguien cercano, y también cabe la posibilidad de un desliz con alguien inesperado. Además, una noticia relacionada con una persona importante saldrá a la luz y podría sacudirte.

Si un ex se aparece, mándalo directo a freír espárragos: lo recalentado sabe feo y ya ni llena. Mejor aprende de tus caídas pasadas y no tropieces con la misma piedra. Prepárate porque vienen aprendizajes grandes y cambios que pondrán a prueba tu paciencia. Una salida con amistades, comadres o compadres se viene en puerta y te servirá para soltar el estrés y reírte de todo.

ESCORPIO

Este jueves pinta para que te des cuenta de lo mucho que has aprendido, aunque a veces sigas cayendo en las mismas piedras. Hay amistades que no te desean lo mejor y que buscarán fregarte; por eso, filtra bien a quién dejas entrar en tu vida. No aceptes amores de relajo, esos que nada más te endulzan el oído para después dejarte vacío. Aprende a exigir más y no conformarte con las sobras.

Has perdido tiempo en cosas sin sentido, y es hora de que te pongas las pilas. Una persona de piel aperlada regresa del pasado y la tentación de caer otra vez en lo mismo estará fuerte, pero recuerda que ya sabes cómo acaba esa novela.

En cuestión de dinero, vas bien, pero no gastes a lo menso porque a mediados de septiembre podrías sentirte apretado. En el amor, si tienes pareja, hablen claro y pongan las cartas sobre la mesa, porque chismes estarán llegando y podrían meterle veneno a tu relación.

No dejes que los ladridos de otros te distraigan, porque si ladran es porque estás vigente. No olvides quién eres ni de dónde vienes, y mucho menos permitas que alguien te haga bajar de nivel. Tienes todo para atraer a quien quieras, pero por andar distraído terminas con cada miércoles que ni a sábado llega.

SAGITARIO

Este jueves el universo te recuerda quién eres y hacia dónde vas. No pierdas tu tiempo en personas que no te valoran ni te dan tu lugar. Tu carácter andará como montaña rusa: de buenas, de malas y de repente de mecha corta. Tranquilízate, porque tus metas están a punto de materializarse, pero si no te pones las pilas, se te pueden ir como agua entre los dedos.

En lo laboral, grandes oportunidades se asoman, pero de nada sirve si te gana la flojera o el desinterés. Nada de echar la cobija encima y dejar que las cosas pasen solas, porque así no se cumplen sueños. Nuevos amores podrían aparecer, aunque estarás tan enfocado en alguien equivocado que ni los vas a notar.

Es momento de cerrar ciclos, soltar lo que ya no te suma y mirar al frente. La vida te ha puesto pruebas durísimas, y siempre has salido, aunque a raspones. Este fin de mes te toca reflexionar: ¿qué tanto disfrutas lo bueno o por qué siempre corres tras lo que te lastima? Ya deja de andar buscando lo que no se te ha perdido. Te encanta sufrir, pero cuando alguien te trata bonito, sales corriendo como si te hubieran echado agua bendita.

CAPRICORNIO

Este jueves recuérdate que tu corazón es noble, pero entregarlo a cualquiera puede ser tu peor error. No dejes que cualquier persona decida cuánto vales, porque tu valor no depende de nadie. Las críticas y comentarios tontos que hagan de ti mándalos a volar: si no ponen para el gasto ni para la renta, que cierren el pico.

Un amor prohibido podría tocar a tu puerta y aunque se te antoje, pregúntate si vale la pena complicarte la vida. Tú no naciste para postre de nadie, sino para plato fuerte. Llegan decisiones importantes: nuevas oportunidades que podrían cambiar tu rumbo, pero recuerda que todo tiene fecha de vencimiento; si dudas demasiado, podrías quedarte sin nada.

En lo laboral, se vienen cambios fuertes: movimientos en puestos, horarios y hasta jefes. Ten cuidado con persona de piel blanca que querrá manipularte o hacerte quedar mal. Tus estados de ánimo también se moverán como columpio: días te sentirás de la tiznada y otros querrás comerte el mundo de un bocado. Aprende a ver las cosas con más positivismo y no dejes que lo negativo arruine tu día. No olvides que el control de tu vida lo tienes tú, no los demás.

ACUARIO

Este jueves es de despabilarte, mi cielo, porque últimamente has andado como zombie dejando que todo pase sin meter mano. Disfruta lo que la vida te da, no te quedes con las ganas de nada. Recuerda: más vale arrepentirse de lo hecho que de lo dejado.

Si ya tienes pareja, la comunicación va a mejorar, pero ojo con tus inseguridades, porque ahí sí se puede armar una bronca fuerte. También hay un viaje en mente que no pinta del todo bien, así que revísalo bien antes de aventarte o podrías regresar con más corajes que recuerdos.

Pon las cosas en su lugar y manda a la ñonga a quien quiera pasarse de listo contigo. Una amistad anda necesitando tu apoyo, y tú te has hecho de la vista gorda; no olvides que la vida da vueltas y lo que siembras lo cosechas. Cuida lo que cuentas, porque tienes amistades bien hijas de la tiznada que solo buscan información pa’ usarla en tu contra. Filtra, porque no toda sonrisa es sincera. Este fin de mes toca fortalecer tu carácter y poner límites, aunque duela.

PISCIS

Este jueves te lloverán chismes de vecindad por amistades que ni hacen ni dejan hacer. Que no te quite el sueño, deja que la gente hable, tú sigue en lo tuyo. No caigas en sus mañas ni en sus dramas, porque te arrastran al mismo hoyo.

Cuando conozcas a alguien nuevo, no corras a entregar todo en la primera cita; date tu tiempo de averiguar con quién tratas. Entregar la caricia sin pensarlo solo te deja expuesto a que te dejen votado al día siguiente. Respira profundo y date chance de empezar de nuevo, porque vienen oportunidades frescas que te pueden sacar del estancamiento.

Es posible que al terminar el día te sientas nostálgico, recordando a personas que ya no están cerca. En tus proyectos, puede que te desanimes porque algo no sale como lo planeaste, pero recuerda: el éxito es de los tercos. Sé constante y no tires la toalla. Ten cuidado con lo que dices, porque podrías cometer una indiscreción que se convierta en un problema difícil de arreglar. Este cierre de mes es para hablar menos, escuchar más y enfocarte en lo que sí puedes construir.

ARIES

Este jueves las dudas en el amor podrían revolverte la cabeza. Si sospechas de tu pareja, investiga con calma, pero no reclames nada sin pruebas, porque si hablas al tanteo solo vas a armar bronca de gratis. Recuerda que no todo el mundo merece explicaciones, así que deja de andar justificando cada paso que das.

Se vienen días en los que estarás con la mente a mil, con ganas de comerte al mundo y darle vuelo a la hilacha sin medir consecuencias. Respira y llévatela leve, porque si corres sin mirar, te puedes estrellar en pared. Aprende a disfrutar la soledad, porque el día que de veras te guste tu propia compañía, te vas a dar cuenta de que no necesitas a nadie para estar completo.

Un amor fuerte y pasional se asoma, de esos que te ponen de cabeza y que podrían hacerte tambalear entre lo que quieres y lo que te conviene. Te llega una noticia sobre alguien que te interesa, pero no será lo que esperabas, y podrías sentir decepción. Una amistad de lengua floja anda soltando cosas de más; un buen estate quieto le caería bien para cerrar el pico. También se asoma un amor del pasado que podría cambiarte la manera de pensar, pero piénsalo: ¿quieres repetir la misma historia? Este cierre de mes trae sentimientos encontrados, cansancio y hasta ganas de rendirte, pero tu fuerza interna siempre aparece cuando más la necesitas.

TAURO

Este jueves recuerda que no tienes que esperar nada de nadie. Si la gente no da, mándalos al chorizo y sigue tu camino. No andes mendigando amor ni atenciones, porque cuando alguien te quiere, se nota y no hay que rogarlo.

Tendrás días en los que sentirás unas ganas enormes de cambiar todo: tu vida, tus hábitos, hasta tus amistades. Y eso está bien, porque el cambio siempre trae aire fresco. Pero no te dejes enredar por amores de una noche que solo vienen a marearte y a desacomodarte la cabeza. Hazle caso a tu sexto sentido, que anda filoso, y pon atención a los sueños porque ahí recibirás señales bien claras.

Si tienes pareja, no te quedes callado; di lo que piensas y sientes, porque el silencio solo acumula broncas y explota como bomba. Las traiciones estarán rondando, así que ojo con deudas, pagos o favores, porque podrías cerrar puertas que luego vas a necesitar. Una amistad podría acercarse con interés, pero solo sexual; tú sabrás si le entras o no. Cuídate de dolores musculares, caídas tontas o golpes, porque andarás medio distraído. Y no te sorprenda una visita inesperada de un familiar que hace mucho no ves, que vendrá a sacudirte recuerdos.

GÉMINIS

Este jueves la noticia de un embarazo en una amistad te sorprenderá, y también aparece la posibilidad de un viaje grande que comenzará a planearse. La vida te está empujando a que aprendas de tus errores, pero si no pones atención, los repetirás con el mismo guion.

Pon más cuidado en tus decisiones, porque podrías cometer fallas que después lamentes. En el amor, vienen cambios fuertes que pondrán a prueba tu relación, y si tienes pareja, la situación se tornará tensa. Una amistad te pedirá un favor que pondrá en duda tu disposición, porque últimamente te has mostrado indiferente.

Cuidado con las opiniones de los demás, porque las absorbes como esponja y al rato ni sabes qué es tuyo y qué es de ellos. Un evento social que esperabas puede cancelarse de último momento, pero en lugar de enojarte, aprovecha ese tiempo para ti. Suelta lo que no te deja avanzar, porque mientras cargues con lo viejo, lo nuevo no llega.

Una oportunidad de viaje con familia o pareja se asoma, y también la chance de emprender un negocio que traías en mente. La vida te pondrá pruebas grandes que te harán crecer, pero debes enfrentarlas con madurez. Eso sí: ponte las pilas con la dieta y el ejercicio, porque si no, se te hará bolas el engrudo y los kilitos extra llegarán más rápido que un chisme en vecindad.

CÁNCER

Este jueves se abren las puertas del pasado: amores que ya habías olvidado regresan, pero cuando los veas te darás cuenta de que no vale la pena volver al mismo capítulo. También podrías andar con molestias en la garganta o dolores en el cuerpo, así que cuídate, hidrátate y no abuses de tu resistencia.

La vida te sonreirá con nuevas oportunidades, pero depende de ti aprovecharlas. No esperes que los demás cambien por ti, primero cambia tú y verás cómo se acomoda todo lo demás. Eres de los signos más fuertes del zodiaco, sabes bien cómo lograr lo que te propones, y quien te traiciona termina pagando caro. Pero últimamente traes un carácter insoportable, y si no lo controlas, te va a afectar más de lo que imaginas.

Canaliza tu energía en actividades que te dejen algo productivo, no en discusiones sin sentido. Recuerda cuidar tus piernas, porque son tu motor de todos los días y podrías resentirlas. Si una relación no está funcionando, no te claves: di “next” y sigue adelante. Mucho cuidado con lo que dices, porque podrías herir a familiares y amistades sin querer.

Tu punto débil siempre será tu familia; por ellos te doblas aunque digas que no. En el amor, sentirás la necesidad de algo más estable, aunque por dentro te dé miedo entregarte. Y ahí está la ironía: le temes al amor, pero es lo que más deseas.