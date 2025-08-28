Los Cowboys sorprenden en la NFL al cambiar al estelar Micah Parsons a los Green Bay Packers

El apoyador de los Dallas Cowboys Micah Parsons, tres veces All-Pro, finalmente logró el gran contrato que buscaba con la organización texana al ser canjeado a los Green Bay Packers en una negociación en donde el cuadro del estado de Wisconsin deberá pagar 188 millones de dólares por cuatro años.

Además, los Cowboys recibirán al tackle defensivo Kenny Clark y dos selecciones colegiales de primera ronda, según diversas fuentes enteradas de la negociación que acaparó la atención en toda la temporada baja de la National Football League (NFL).

Entre los datos periodísticos dados a conocer, sobresalió el de Adam Schefter de ESPN, quien detalló que Parsons recibirá 62 millones de dólares en el primer año de los cuatro que firmaron con los Packers, mientras que $120 millones de dólares del acuerdo están totalmente garantizados, cantidad que podría escalar hasta en $136 millones, en una cantidad que representan un récord para un jugador que no es mariscal de campo.

El mensaje de Micah Parsons

Una vez confirmada la negociación, el exapoyador de los Dallas Cowboys se dirigió a todos los seguidores de la escuadra del estado de la estrella solitaria destacó: “Yo nunca quise que este capítulo acabara, pero no todo estaba en mi control. Mi corazón siempre ha estado aquí y así sigue. A pesar de todo, nunca exigí nada. Nunca pedí algo que no fuera justo. Solo pedía que la persona en la que yo confiaba para negociar mi contrato fuera parte del proceso”.

Por lo pronto, los aficionados de los Dallas Cowboys ya empiezan a frotarse las manos y a apartar su lugar para el duelo de la semana 4 de la NFL, el conjunto de la Bahía Verde visitará el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en duelo estelar del Sunday Night

La negociación

Los detalles de la negociación fueron reportados por ESPN, en donde los Vaqueros estaban abiertos a escuchar ofertas por Parsons quien ha sido seleccionado cuatro veces al Tazón de los Profesionales, recibiendo de inmediato varias ofertas que fueron intensificándose conforme avanzó el tiempo.

Después de sopesar los ofrecimientos, finalmente el alto mando de los Dallas Cowboys encabezado por el controvertido empresario nacido en Arizona, Jerry Jones, aceptó el ofrecimiento del equipo del estado de Wisconsin para poner punto final a una relación de Micah Parsons que parecía para toda la vida.

Habría que recordar que antes del Draft del 2021, Parsons no dudaba en asegurar que su sueño era jugar con los Dallas Cowboys y estos lo reclutaron en la selección número 12 del Draft e inclusive en diciembre mencionó que quería colocar su nombre al lado de miembros del Salón de la Fama como Bob Lilly, Roger Staubach, Troy Aikman y Emmitt Smith, a quienes les retiraron su número en el anillo de honor de los Vaqueros.

Los defensivos de los Dallas Cowboys

Frente a la salida de Micah Parsons, los Dallas Cowboys mantienen en su plantilla a Dante Fowler Jr., Marshawn Kneeland, Sam Williams, Donovan Ezeiruaku, la selección de segunda ronda de este año, y James Houston como caza mariscales restantes en su plantilla de 53 jugadores, quienes acumulan un total de 73 capturas en sus carreras.

Por el otro lado, los Packers reciben a un jugador que no ha tenido menos de 12 capturas de mariscales, en una cifra a la cual no se había acercado ningún otro jugador de la escuadra de Wisconsin desde que el exvaquero arribó a la NFL en 2021.

ESPN Sources: Cowboys are trading three-time All-Pro LB Micah Packers to the Green Bay Packers.



Parsons and the Packers already have reached agreement on a four-year, $188 million contract. @DavidMulugheta of @Athletesfirst had a hand in the trade and ultimately negotiating the… pic.twitter.com/Hznxabll0P — Adam Schefter (@AdamSchefter) August 28, 2025

Antes del intercambio, los principales jugadores con esta encomienda en los Packers eran Rashan Gary, la selección de primera ronda de 2023, Lukas Van Ness (quien solo tiene siete capturas en dos temporadas) y la selección de quinta ronda de 2022 Kingsley Enagbare (quien tiene 9.5 capturas en su carrera).

