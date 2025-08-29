Horóscopo de hoy de Nana Calistar 29 de agosto de 2025

ARIES

Mira mi cielo, si ya tienes pareja no te andes con jaladas, porque este día puede volverse puro ring de box por un malentendido. Si dudas del amor o la fidelidad de tu ser amado, mejor no pierdas tu tiempo ni le hagas al mártir: dale vuelta a la página, que cada quien agarre su camino y que la vida los haga felices por separado. Aprende que no todo es pelear y desgastarte con quien no suma nada. Ponte ya las pilas, deja de estar posponiendo tus metas y sueños, porque este ciclo es oro molido pa’ avanzar; septiembre trae la fuerza y la luz para que concretes lo que desde hace rato ronda tu cabeza.

Cuida esa lengua viperina, porque lo que digas se puede volver chisme y terminar en tu contra. Tú no estás pa’ andar en enredos de vecindario, así que evita los chismes como evitas el mal café. No te metas en relaciones prohibidas ni de tres, porque además de salir lastimada o lastimado, tu reputación y la de tu familia podrían quedar enlodadas. Haz una pausa, revisa hacia dónde vas y deja de caer en jueguitos tontos que solo te roban paz. Aprende a reconocer esa dependencia emocional disfrazada de amor, porque si una simple llamada te cambia el humor, eso no es romance, es falta de amor propio. Y ojo, si tienes pareja escucha con atención, no quieras cambiarle la forma de ser porque lo único que vas a provocar es pleito y más pleito.

TAURO

Ay mi chulo, te encanta revolcarte en el lodo del pasado, esperando a esa persona que ya ni te va a pelar como tú quisieras. Es hora de que te quites la venda de los ojos y mandes todo eso a la fregada. El amor existe, aunque a veces se esconda, y llegará cuando sea su tiempo, no cuando tú lo quieras a fuerzas. Aprende a cerrar ciclos, a perdonarte tus errores y a valorar los golpes que la vida te ha dado, porque ahí está el aprendizaje que tanto ocupas.

Si ya tienes pareja, aguas con las amistades víboras que te meten ideas venenosas en la cabeza. No te creas todo lo que oigas, porque puedes echar a perder tu relación por chismes de terceros. Si hay dudas, enfréntalas de frente, no vivas en pleito eterno. Acuérdate: cada quien demuestra el amor de manera distinta, y porque no te lo digan como tú quieres, no significa que no te quieran. Deja de mendigar atención en redes y mejor enfócate en lo tuyo.

Se vienen días de mucha reflexión, de abrir los ojos y de dar pasos importantes. Hay chance de un viajecito que te va a refrescar la vida y también un dinerito extra que llega cuando más lo necesitas para resolver un pendiente. Aprende a confiar en que todo se acomoda a su tiempo, siempre y cuando dejes de estorbarte con tus propios berrinches.

GÉMINIS

Si tienes pareja, ponte trucha porque tu ser amado anda dudando de lo que sientes. Reflexiona qué andas haciendo mal o qué descuidas, porque la confianza se cuida como al buen tequila: despacito y sin descuidarlo. Lo que tengas que lograr de aquí en adelante será con sudor y esfuerzo, no esperes que caiga del cielo, échale doble ganas porque la vida no te da segundas vueltas tan fácil.

Cuídate de dolores musculares e infecciones, porque tu cuerpo puede resentir los desvelos y los antojos. A veces tu orgullo te mete en broncas que no deberías ni oler, así que piensa bien antes de hablar o de reaccionar. La vida es corta y tú tienes la mala maña de perderte en tus propios enredos. Define lo que quieres y pa’ dónde vas, porque si no, vas a andar como trompo sin cuerda.

Si andas con un amor a distancia, no lo dejes en automático porque eso se enfría en friega; se necesita interés de los dos, con uno solo no se hace nada. Tu carácter fuertecito a veces deja mucho que desear, y ese orgullo tuyo puede romper amistades y hasta lazos de sangre. Sé claro con quien has tenido broncas, aclara las cosas antes de que tu temperamento te haga perder más de lo que ganas.

CÁNCER

Es momento de sacar provecho a cada error, porque si tropiezas y no aprendes, es como caerte y quedarte ahí tirado nomás. Viene la enfermedad de un familiar, pero tranquilo, que saldrá adelante si se cuidan como se debe. Tú, bájale a las harinas, refrescos y garnachas, porque tu pancita se te va a poner en huelga con colitis y gastritis.

En el amor, si estás soltero o soltera, no falta mucho para que llegue alguien que te mueva el tapete, pero ojo: si no pones de tu parte, no va a pasar nada. Recuerda, el que busca encuentra y el que se queda acostado solo sueña. Vas a extrañar mucho a alguien que se fue, pero entenderás que lo mejor fue dejarlo atrás, porque solo te robaba paz.

Un evento social está cerca y lo vas a disfrutar, pero ten cuidado con lo que cuentas, no seas lengua suelta porque podrías herir a alguien que de veras quieres. Aléjate de chismes y comentarios venenosos, que solo te llenan de problemas. No bajes tu nivel para quedar bien con gente que ni te aporta. Aprende a estar solo y a saborear tu soledad, porque ahí descubrirás que la felicidad siempre ha estado dentro de ti. Cada golpe y caída te está enseñando a no permitir que tus sueños se desvanezcan por tonterías o malas compañías.

LEO

Aléjate de relaciones prohibidas, mi ciela, porque aunque al inicio se sientan como adrenalina pura, al final te van a dejar más vacío que refresco sin gas. Recuerda que el karma es como esas tías metiches: tarde o temprano se aparece sin que lo invites. Si ya tienes pareja, no le eches la culpa a la rutina nada más, pon las cartas sobre la mesa y recuperen la chispa; que no se te olvide que el amor también se riega como plantita.

Si estás soltero, déjate de cuentos: oportunidades has tenido y buenas, pero tú solito las mandas a volar porque te distraes más que niño en feria. Te pasa que entregas todo sin pedir nada y luego te quedas como el perro de las dos tortas, ni con una ni con otra. No te preocupes tanto, fiestas y diversión te van a sobrar, pero pon atención a quién le abres la puerta de tu vida, porque muchos solo quieren entrar, agarrar lo suyo y salir.

En tu trabajo hay gente que habla a tus espaldas, pura lengua larga con envidia, no lo tomes tan a pecho porque su veneno solo pega si tú lo dejas entrar. Tú sigue con lo tuyo, que perro que ladra no muerde. Si ya tienes pareja, es momento de dar un paso más, deja de ser tan seco porque eso enfría hasta la pasión más caliente. Y si alguien solo te busca por interés o por ratitos de conveniencia, mándalos derechito al carajo; ya no vivas de rodillas, que tú naciste para brillar y no para andar mendigando cariño de medio pelo.

VIRGO

Un nuevo amor puede aparecer por medio de una amistad, así que ponte tus mejores garras y tu mejor sonrisa, porque de ahí podría salir una relación duradera y bonita. Traerás la idea de un cambio de imagen, y la verdad es que te caerá de perlas porque el amor propio siempre empieza con lo que ves en el espejo. Estos días andarás medio calmado, pero con la cabeza llena de pensamientos, la mayoría negativos, que te hacen sentir como que nada avanza.

Concéntrate en lo tuyo, en tus metas y en lo que de verdad te importa, porque la gente tóxica y malagradecida nunca falta, y si les das cuerda lo único que logras es decepcionarte. Cuida tu ánimo, que cualquier detalle puede hacerte enojar y ni la debes ni la temes. Si tienes pareja, no seas tan gacho ni la quieras tener como si fuera prisionera; dale su espacio, porque entre más la aprietes, más se va a querer ir.

Aguas con una amistad de mala leche que está viendo cómo fregarte, y si no te aplicas puede pegarte más de lo que piensas. Y pa’ rematar, se asoma un amor de una noche que podría dejarte un recuerdito de nueve meses; así que, si no quieres problemas, cuídate. Recuerda: tú no estás pa’ andar recogiendo consecuencias por un rato de calor.

LIBRA

La vida te va a poner una prueba grandota, de esas que te hacen madurar a golpes, pero también te sacuden para que te des cuenta de quién eres y qué quieres. No desperdicies tu tiempo en gente que solo viene a chuparte energía; aprende a valorar lo que tienes porque el día menos pensado la vida te lo puede quitar.

No inicies una relación si ni siquiera sabes qué quieres, porque luego andas llorando por los mismos errores. Y deja de clavarte en depresiones tontas que solo te hunden y no te dejan avanzar. Cuida cómo actúas con quienes de verdad importan en tu vida, porque un mal gesto puede costarte mucho. La vida es una, mi ciela, y no puedes andar tropezando siempre con la misma piedra; aprende la lección de una vez.

Aprende también a no depender de nadie, que la felicidad no está en tener pareja, sino en estar bien contigo mismo. Dolores musculares y hasta una caída podrían aparecer en estos días, así que fíjate bien por dónde pisas. Tu carácter fuerte es tu cruz y tu espada: a veces te ayuda, pero muchas veces te mete en broncas. Contrólate antes de que tu boca diga lo que tu corazón no siente, porque luego ni cómo pedir perdón.

ESCORPIÓN

Manda derechito a la fregada a quien entra y sale de tu vida como si tu corazón fuera hotel. Las promesas no valen nada si no se cumplen con hechos, y tú no estás pa’ escuchar cuentos chinos. Sé más exigente en lo que quieres y en lo que aceptas, porque si no, te van a seguir dando atole con el dedo.

Deja de perder tiempo con gente que solo aparece cuando necesita algo, porque mientras tú ahí estás, ellos ni sus luces. Acuérdate que tú naciste para ser buscado, no para andar mendigando migajas de atención. En el trabajo o en la escuela, hay envidias hasta pa’ regalar, así que no cuentes tanto tus planes, porque muchos no se cumplen gracias a la mala vibra que te avientan tus enemigos disfrazados de amigos. Y lo peor, a veces comes con ellos en la misma mesa y ni en cuenta.

No descuides a tu familia, porque al final del día son los únicos que te sacan de apuros y se quedan cuando todos los demás se largan. Es normal que quieras alguien a tu lado para compartir tus triunfos y tus momentos bajos, pero no olvides a esa amistad fiel que siempre estuvo y que últimamente tienes más olvidada que las flores del panteón. Y aguas, porque en estos días puedes conocer a una amistad nueva que parece muy alivianada, pero que en realidad podría meterte en broncas pesadas.

SAGITARIO

Tu buen humor y esa chispa que traes pueden abrirte muchas puertas, sobre todo en el amor, pero acuérdate que no todo es rápido ni instantáneo, las cosas llevan su tiempo como los frijoles en olla de barro: a fuego lento saben mejor. Si tienes pareja, aguas porque se vienen celos por mensajes que podrían descubrirse, ya sea en tu cel o en el de tu pareja, y eso va a levantar polvo.

Un familiar andará delicado de salud, pero con cuidados y disciplina va a salir adelante. A ti te tocará aprender a ser paciente y menos testarudo. Una amistad vendrá con un chisme tan grande que hasta se te va a caer la quijada, pero no le creas todo, porque mucha información será puro invento. También confirmarás algo que ya sospechabas de cierta persona; no te sorprendas, solo aprende a dejar de poner en un altar a quien no lo merece.

En cuestiones del amor, puede haber reencuentro con una expareja, y ahí vas a ver con tus propios ojos cómo la vida le cobró factura por lo que te hizo. El karma nunca falla, mi cielo. Aprende a soltar lo que no te sirve, porque aferrarte es como cargar costales de piedras que ni tuyos son.

CAPRICORNIO

Vas a extrañar mucho a una persona que ya no está en este mundo, y esos recuerdos te pegarán fuerte en estos días. Préndele una veladora blanca, háblale con el corazón y confía en que desde donde esté te sigue cuidando. Dolores de cabeza y estrés te rondan por trabajo o decisiones que tendrás que tomar, nada sencillas, pero necesarias para seguir avanzando.

Pon orden en tus cosas y en tus sentimientos, porque últimamente andas más revuelto que cajón de calcetines. No permitas que pensamientos pesimistas o comentarios malintencionados te frenen; manda bien lejos a la gente metiche y envidiosa que se alimenta de criticarte porque no pueden superarte.

En el amor, te has vuelto frío y desconfiado por las traiciones pasadas, pero ya estuvo: no todos son iguales. Aprende a creer de nuevo, pero no en palabras bonitas, sino en hechos. Quita de tu vida a los que solo llegan cuando necesitan algo, porque esas garrapatas nomás te roban energía. Vienen días de mucha reflexión, donde te sentirás pensativo y medio perdido, pero eso es señal de que necesitas reacomodar tus prioridades.

ACUARIO

Ten cuidado con los comentarios venenosos que llegarán a tus oídos, porque habrá gente queriendo amargarte el día con chismes. No busques venganza, deja que la vida acomode a cada quien en su lugar. Aunque no lo creas, el karma sí existe y tarde o temprano te toca ver pasar frente a tu casa el féretro de quienes te desearon mal.

La suerte te sonríe en juegos de azar, sobre todo con números que terminan en 34, 56 y 89. Cuida tu entorno y no te metas en ambientes tóxicos que solo te jalan hacia abajo. Date chance de amar de nuevo, aunque en el pasado te lastimaron, porque no todos vienen a romperte el corazón. Eso sí, recuerda: entre más persigas al ser amado, más lo ahuyentas. Dale su espacio y deja que el amor fluya solito.

Vienen cambios chulos en tu economía, empiezas a ver la luz después de un rato complicado. Hay proyectos que pintan para crecer, pero tienes que ser constante y no distraerte, porque habrá gente queriendo ponerte trabas en el camino. No te desanimes, que todo lo bueno tarda, pero llega.

PISCIS

Ya estuvo bueno de andar diciendo que sí a todo, aprende a poner límites y a decir que no cuando sea necesario. Vive como si tus días estuvieran contados, sin quedarte con ganas de nada, porque la felicidad depende de ti y no de nadie más.

Cuidado con cambios repentinos en el trabajo, porque puede haber movimientos que no salgan como esperas. Mantente abierto a nuevas oportunidades, incluso a un viaje, porque ahí podrías conocer a alguien especial si andas soltero. Es momento de levantarte del suelo, sacudirte el polvo y empezar de cero; el presente es lo único real y es ahí donde debes sembrar tus sueños.

No dejes que fantasmas del pasado vuelvan a tu vida para robarte lo que tanto te ha costado construir. Si alguien no quiere quedarse, déjalo ir; no eres cárcel para retener a nadie. Aprende de cada error y cada caída, y sobre todo quiérete lo suficiente para no depender de nadie más. Terminas un ciclo de altibajos emocionales que te traían como en montaña rusa; ahora toca poner tu cabeza en calma, porque si no, esos problemas emocionales se pueden volver físicos. La vida te está dando chance de empezar de nuevo, aprovéchala.