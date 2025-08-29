Kristi Noem le solicitó a México extraditar al presunto asesino de una joven en Illinois

Kristi Lynn Arnold Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), les solicitó a las autoridades mexicana la extradición del presunto asesino de Emma Shafer.

El 11 de julio de 2023, agentes de la Policía de Springfield acudieron a una vivienda en la cuadra 1000 de la calle 8 Sur, donde encontraron el cuerpo de la joven de 24 años.

Luego de realizarse la autopsia se determinó que sufrió múltiples lesiones por objetos punzantes, las cuales le costaron la vida.

Como presunto responsable del crimen, la policía señaló a Gabriel P. Calixto, inmigrante mexicano quien se encontraba en la ciudad sin documentos que acreditaran su estancia.

Sin embargo, el individuo sobre quien pesan cargos de asesinato en primer grado y agresión doméstica por apuñalar, logró huir antes de ser arrestado.

Emma Shafer era una figura reconocida en su comunidad por haber sido presidenta de membresía del Grupo Sierra Club Sangamon Valley, miembro entrante de la junta directiva de la Red de Defensa de los Inmigrantes de Springfield, exorganizadora de la Coalición de Fe para el Bien Común y voluntaria activa en innumerables grupos comunitarios.

Por ello, las autoridades no dejaron de buscarlo e incluso emitieron una alerta al gobierno mexicano, pues había indicios de que el Gabriel P. Calixto podría haberse desplazado hacia alguna de sus ciudades.

Kristi Noem es partidaria de deportar a la mayor cantidad de inmigrantes en toda la historia del país. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Después de varios meses, John Milhiser, fiscal estatal del condado de Sangamon, así como el Departamento de Policía de Springfield y el Servicio de Alguaciles anunciaron el arresto del presunto asesino en México.

Al respecto, Kristi Noem emitió un comunicado donde asegura que no descansará hasta lograr que el presunto responsable de la muerte de Emma Shafer sea extraditado para responder ante la justicia por un crimen que causo indignación en

“El despiadado asesino extranjero ilegal que ha estado evadiendo la justicia durante dos años tras apuñalar a Emma Shafer, de 24 años, ha sido DETENIDO. Seguiremos colaborando con las autoridades federales para coordinar los procedimientos de extradición.

GRACIAS a nuestros socios de las fuerzas del orden por llevar a este delincuente ante la justicia”, señala el texto.

