Piden a inmigrantes no viajar en el feriado del Día del Trabajo

Cansados de estar encerrados en sus casas y salir solo lo necesario a la calle, al trabajo o al supermercado, muchos inmigrantes indocumentados quieren aprovechar y salir a pasear durante el feriado por el Día del Trabajo.

“Quiero ir a la Isla Catalina, y me gustaría que me avisaran si es seguro”, preguntó una persona de manera anónima en el grupo Hispanos Unidos en Facebook.

En la cascada de respuestas, la mayoría de los usuarios le advirtieron que no se expusiera.

“Si no hay necesidad para qué arriesgarse”; “estás viendo como están las cosas, y te quieres ir de paseo”; “usen el sentido común”; “ya sé que tienen ganas de viajar e ir para todos lados, pero entiendan que no se puede. Ni tampoco irse a meter a parques. Agarren la onda”, fueron algunos de los comentarios.

No faltaron los que observaban que no pasaba nada, qué podía ir y venir tranquila.

Quédense en casa

La Opinión consultó al abogado en migración, Alex Gálvez acerca de la conveniencia o no de viajar durante el feriado por el Día del Trabajo.

Su primera recomendación es no viajar a ningún estado rojo, gobernado por republicanos como Texas y Florida, pero tampoco a Puerto Rico ni Hawaii.

“No viajen de aquí a San Diego ni a Arizona porque hay puntos de revisión migratoria. Rumbo a Las Vegas no hemos sabido que haya ningún puesto de chequeo; y en mi experiencia, no hay peligro para ir a Santa Catalina, pero siempre puede existir la mala suerte”.

El abogado subrayó que las autoridades de migración están yendo tras dos tipos de inmigrantes: los que tienen delitos, aunque ya hayan cumplido sus condenas con la sociedad y salido de la cárcel o la prisión; y contra aquellos que tienen órdenes de deportación de jueces.

“Esto no quiere decir que porque no tengan ninguno de estos dos elementos, no los van a arrestar. Los hechos nos demuestran que cuando los agentes de migración tienen la oportunidad, se llevan a cualquier inmigrante indocumentado aun sin delitos”.

Afirmó que en estos momentos, bajo la Administración Trump, viajar es un riesgo para un inmigrante, hay un 50% de que no pase nada y un 50% de que los arresten.

“Mi mayor consejo es que usen el sentido común. Hay un patrón ya establecido por migración de redadas continuas en los Home Depots, en los Car Washes (lavados de carro), y de arrestos de vendedores ambulantes. No vayan ahí. Los agentes de migración están yendo a los mismos lugares día tras día”.

Dijo que están equivocados si piensan que por ser festivo este fin de semana el ICE y la Patrulla Fronteriza se van a quedar muy a gusto descansando en sus casas.

“Por el contrario, aprovecharán para irse de cacería de inmigrantes. Así que por favor no vayan a lugares lejos de sus casas. No se expongan en sitios donde hay muchos latinos como ferias, conciertos y eventos al aire libre”.

Recordó que Tom Homan, el Zar de la Frontera del presidente Trump acaba de anunciar que aumentarán las redadas migratorias en Los Ángeles y en las ciudades Santuario que rechazan trabajar con migración, teniendo a Chicago como principal blanco, pero también a Portland y a Seattle.

“Así que les pido que mejor se queden su casa y hagan un barbeque en el patio”, dijo el abogado.

Sin miedo pero con cautela

Luis AS., un inmigrante indocumentado de origen mexicano, que vive en Los Ángeles, dijo que el fin de semana pasado fue de paseo a Las Vegas, y no tuvo problema alguno ni detectó la presencia de migración.

“Eso sí, pedí referencias antes de viajar. Me dio confianza que un amigo mío que tampoco tiene papeles y que había viajado días atrás a Las Vegas, me alertó de que todo estaba en calma”.

Luis AS. dijo que vive sin miedo a la Migra, pero también no se confía, y toma sus precauciones.

No se expongan

La activista proinmigrante de Los Ángeles, Patty S. Chávez, dio a conocer en su cuenta de Facebook que Humberto Avilez fue detenido por el ICE al aterrizar en el Aeropuerto de Miami.

“Si usted no tiene documentos, piénselo dos veces antes de viajar en avión”, pidió.

Pero además dijo a La Opinión que “sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles para nuestra comunidad y siendo perseguidos solo por el color de nuestra piel”.

Por tanto, pidió a los hermanos trabajadores indocumentados, que no se expongan a ser detenidos por ICE.

“El Zar de la Frontera recientemente envió un comunicado diciendo que a partir del 3 de septiembre del 2025, se vendrán redadas masivas en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Portland, Seattle, y Nueva York, por tanto les pedimos que no salgan al menos que sea necesario”.

Urgió a no acercarse a los Home Depots porque colaboran con el ICE, y a extremar precauciones si trabajan en un car wash pues están frecuentando esos lugares.

“Entiendo que todos tenemos obligaciones económicas pero su seguridad es prioridad”.

Comentó que es muy probable que Inmigración intensifiquen su presencia en los Aeropuertos.

“Así que no es recomendable viajar si no tienen documentos, ya que se exponen a ser detenidos y deportados. Es importante ahora más que nunca que estemos informados de los nuevos cambios y políticas de esta administración para saber de qué manera podemos protegernos”.