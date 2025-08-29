Tres oficiales condenados por la golpiza mortal a Tyre Nichols tendrán un nuevo juicio

Un juez federal de Tennessee ordenó el jueves nuevos juicios para tres expolicías de Memphis que fueron condenados por delitos graves por estar implicados en la muerte a golpes de Tyre Nichols después de una parada de tráfico en 2023, en un caso de abuso policial.

Un jurado federal condenó a Tadarrius Bean, Demetrius Haley y Justin Smith el año pasado por cargos relacionados con la muerte de Nichols, de 29 años, quien murió después de que los oficiales lo golpearan, patearan y golpearan con una porra, agresiones que fueron capturadas en un video de vigilancia.

Tyre Nichols era un afroamericano de 29 años que murió en enero de 2023 en un hospital tres días después de que cinco policías, también afroamericanos, lo arrestaran en Memphis por una infracción de tráfico y le propinaran una brutal paliza.

En octubre de 2024, un jurado declaró culpables a tres de los exagentes, Tadarrius Bean, Demetrius Haley y Justin Smith, de cargos federales por la muerte de Nichols, pero el juez que llevó el caso, Mark Norris, se recusó este pasado junio sin dar explicaciones, antes de dictar una sentencia.

Los agentes arriba, izquierda a derecha, Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, abajo izquierda a derecha, Desmond Mills, Jr. y Justin Smith. Crédito: (Departamento de Policía de Memphis/Archivo | AP

La orden del nuevo juicio, emitida por la jueza Sheryl Lipman, se conoció el jueves junto a documentos que revelan que la Fiscalía divulgó conversaciones del juez Norris posteriores al juicio que mostraban su posible parcialidad, y que propiciaron una solicitud de repetición de la defensa, señala The New York Times.

Un asistente del juez Norris fue tiroteado en un incidente cinco días después de concluir el juicio y, ante la dificultad para obtener ayuda de la Policía de Memphis, dijo que la policía estaba “infiltrada hasta arriba de pandilleros”, según datos del caso citados por Lipman y recogidos por el Times.

La jueza Lipman indicó que la Justicia requiere la “ausencia de incluso la apariencia de sesgo judicial” y apuntó que “el riesgo de sesgo es demasiado alto para que sea constitucionalmente tolerable”, por lo que ordenó un nuevo juicio pese a no hallar pruebas de parcialidad durante el proceso.

Los tres expolicías en cuestión fueron condenados por delitos federales de manipulación de testigos, pero el jurado los exoneró de delitos relacionados con violar los derechos civiles de la víctima al causarle la muerte, un delito más grave.

Los otros dos expolicías acusados por la paliza mortal a Nichols se declararon culpables de cargos federales para evitar el juicio.

