Horóscopo de hoy de Nana Calistar 30 de agosto de 2025

LEO

Inicia este fin de semana dándolo todo, sin voltear al pasado porque eso ya se fue con el viento. Concéntrate en tus sueños, en esas metas que tanto anhelas y que a veces dejas a medias por andar perdiendo el tiempo con gente que no aporta nada. Haz una limpia en tu vida, tira lo que ya no sirve y quédate solo con lo que te dé paz y alegría. Bájale un poco a la calentura, porque traes la hormona más alborotada que burra en primavera y podrías enredarte con cualquier hijo de la tiznada. En la lana, ojo porque andas en época de vacas flacas, podrías meterte en broncas con deudas si no aprendes a cuidar lo que gastas.

Un familiar caerá en cama, pero no te me asustes, que todo va a salir bien. La vida te invita a una fiesta o reunión, ve, pero cuida lo que dices, que luego se te suelta la lengua más rápido que el rumor en vecindad. No te endurezcas el corazón solo porque en el pasado te dieron en la madre; aprende a sentir de nuevo y a no pagar con la misma moneda a quien no tiene la culpa. Recuerda que vida solo hay una, y la tuya nadie la va a vivir por ti. Así que deja de preguntar a los demás qué hacer y actúa según lo que dicte tu corazón, aunque la gente critique. Mejor arrepiéntete de lo que hagas y no de lo que dejaste pasar.

VIRGO

Este fin de semana ponte a perdonarte primero a ti para poder perdonar a quienes te hicieron daño. Estás en una etapa donde tus cambios de humor parecen montaña rusa: un rato feliz, otro rato insoportable. Y ni la más paciente de tu casa te aguanta. No tomes decisiones al calor del enojo porque podrías arrepentirte después. En el amor, aparecen oportunidades nuevas, pero no des todo de golpe porque si entregas el corazón en charola de plata, capaz que te quedas con las manos vacías. Aprende a disfrutar de la vida sin meter tanto sentimiento; cuando llegue el compromiso, llegará, no te me precipites.

Deja de gastar tu tiempo y tu cariño en gente que nomás es bonita por fuera, pero hueca por dentro. No cualquiera merece tus lágrimas, así que fíjate bien a quién le lloras. Te encanta eso de extrañar a quien no lo merece, pero ya estuvo, suelta lo que no te hace bien. La vida es corta, disfrútala, vete a gozar y deja de mendigar afectos. Nuevos horizontes están por abrirse, pero depende de que no dejes que nadie te robe la sonrisa ni las ganas de luchar. Ponte las pilas, que ya es hora de que tú seas tu propia prioridad y no la última en tu lista.

LIBRA

Estos días se prestan para enfocarte en ese negocio que traes en mente desde hace tiempo. No lo sigas dejando para después porque la oportunidad de arrancar podría llegar cuando menos lo pienses. Reflexiona mucho sobre tu vida, sobre lo que quieres de aquí en adelante. Una mejoría en la salud de un familiar te dará tranquilidad. El amor y los negocios se mueven a tu favor. Persona de piel aperlada tocará tu corazón y no solo eso, podría sacudirte las entrañas en caso de estar soltero o soltera; y aguas, porque llega por medio de una amistad.

Eso sí, no andes de celoso si ya tienes pareja. Si no confías en ella, mejor deja de torturarte y corta por lo sano. Cuídate de golpes o caídas, porque andarás distraído y podrías salir raspado. Controla esos cambios de humor porque hasta tu familia paga los platos rotos de tu carácter. También se ven regresos de amores pasados; si ya no los querías en tu vida, aclara las cuentas pendientes y dales cortón definitivo. No sigas esperando que alguien cambie, porque si no lo hizo antes, tampoco lo hará ahora, aunque le reces a todos los santos. Mejor mándalo al carajo y abre espacio para lo nuevo.

ESCORPIO

Fin de semana para meterle energía a resolver esa bronca que vienes cargando desde hace rato y que ya no puedes seguir postergando. Una amistad andará hablando de más, cuidando tu nombre como si fuera suyo, así que no le des material pa’l chisme. La vida te mostrará cómo aquellos que te dañaron antes están pagando su factura, pero ojo, no se trata de burlarte ni de juzgar, cada quien carga su cruz. Tú dedícate a lo tuyo.

Se avecinan momentos especiales, fortalecerás un lazo importante con alguien que quieres mucho. Recuerda que la vida es corta y los días vuelan, así que no dejes nada pendiente para mañana. Algún aparato electrónico se te descompone, pero no te enojes, quizá era hora de cambiarlo. Un mensaje o llamada inesperada te arrancará una sonrisa. Depresión ligera podría tocarte al recordar lo que ya no está en tu vida, pero recuerda: todo lo que se fue, se fue por algo. No te estanques en lo perdido, agradece lo aprendido y sigue adelante. Haz limpieza de tu entorno, de objetos, de gente y de pensamientos que no te dejan avanzar. Suelta, que solo así llega lo nuevo.

SAGITARIO

Amores del pasado se aparecen como moscas en fruta madura, y con ellos insomnio, desvelos y ganas de aventar el celular por la ventana. No te dejes manipular por lo que digan los demás, que si hablan de ti es porque tu vida está más interesante que la de ellos. Tu dinero pide a gritos que lo cuides, porque se aproxima una racha complicada en la cual gastar de más podría dejarte temblando hasta las orejas. Ponte a organizar bien tus cuentas y no compres por impulso, que luego ni disfrutas lo que compras.

Es tiempo de trabajar en tu autoestima, mi cielo. Mírate al espejo y aprende a enamorarte de esa persona que te observa, que aunque a veces te critiques, es quien ha aguantado todas tus batallas. Aprende también a decir “no” a quienes antes ya te dieron la espalda, no te rebajes a mendigar afectos. Viajes y cambios inesperados vienen en camino, pero ten paciencia, espera el momento correcto para no arriesgar tu salud ni la de los tuyos. Y que te valga madre lo que digan los envidiosos, porque esas almas amargadas siempre van a querer fastidiar. En el amor, si tienes pareja, el cariño florece como bugambilia en verano, pero si andas soltero, aprovecha para disfrutar y no te encierres, que el mundo está lleno de oportunidades.

CAPRICORNIO

Se vienen chismes sobre ti, algunos de amistades, otros de la misma familia, y mira, ni te desgastes. Que te valga un reverendo cacahuate, porque no tienes por qué dar explicaciones de tu vida a nadie que no pague tus cuentas ni te compre la despensa. Aprende a que lo negativo se te resbale como manteca en comal caliente. Cuando aceptes tus defectos y virtudes, las críticas perderán fuerza y dejarán de importarte.

Recuerda: la envidia siempre nace de la incapacidad de otros de ser como tú. No te rebajes a pelear con mediocres, mejor sigue adelante que ya vendrán tiempos mejores. Sueños premonitorios podrían revelarte mensajes importantes, pon atención porque ahí hay avisos que no debes ignorar. En familia o amistad se anuncia compromiso o boda, lo cual traerá alegría a tu entorno. Eso sí, ten cuidado porque la envidia está rondando más que mosca en fruta podrida; por eso muchas cosas no te han salido como esperabas, algo siempre se atraviesa y te frena. No te desesperes, que lo bueno tarda, pero llega. No pierdas la fe ni las ganas, que este ciclo, aunque parezca de obstáculos, también te está enseñando a ser más fuerte y a valorar lo que de verdad importa.

ACUARIO

Reencuentro con una amistad que tenías años sin ver te va a llenar el corazón, y además llega un mensaje o correo que te pondrá de buen humor. Noticias de familiares lejanos también se hacen presentes, y hasta sueños tendrás con personas que ya no están en este plano; ponles una veladora blanca, que ahí viene un mensaje escondido.

En el terreno amoroso, aguas. Podrías empezar a sentir atracción por alguien nuevo, incluso teniendo pareja. No juegues con fuego, mi amor, porque lo que construiste con cariño y esfuerzo podría venirse abajo por una calentura de una noche. Esa persona que podría entrar en tu vida aparece mediante redes sociales o gracias a una amistad, y sí, te va a mostrar mucho interés, pero no confundas emoción con realidad. Si eres soltero o soltera, este es el momento de gozar como nunca, sal, diviértete, baila, canta, viaja. No te encierres a llorar, que la vida es muy corta para desperdiciarla lamentándote. Disfruta de cada día como si fuera el último, porque lo que se vive hoy ya no regresa mañana.

PISCIS

Haz limpieza de tu vida, mi ciela. Estás cargando con pura basura emocional y gente que solo busca sacar provecho de ti. No tengas miedo en mandar a volar a todos esos parásitos que te rodean, que nomás chupan tu energía. Si regresa una persona del pasado que ya te dañó, no permitas que repita la historia; mándala directo a donde se le ofrezca, porque tú ya no eres el mismo ingenuo de antes.

Vienen cambios importantes y dependerá de ti visualizar a dónde quieres llegar. Tu familia será tu motor y tu fuerza para lograr lo que deseas. Una amistad andará sufriendo en temas del corazón, pero tú estarás en modo fuerte y determinado. Estás en un ciclo perrísimo, donde la vida te abrirá puertas y metas para cumplir, pero ojo: deja de empezar cosas y abandonarlas a la mitad. Tu problema es que a la mera hora te deprimes y tiras la toalla, y eso te retrasa. Además, los comentarios de los demás te afectan demasiado, cuando deberías mandar todo eso por un tubo. Agradece lo que tienes, agradece cada día, y recuerda: el mundo no necesita otra copia, necesita la versión auténtica y poderosa de ti.

ARIES

Fin de semana movidito en la que vas a tener que hacer cambios de planes de último momento, pero sin descuidar lo que ya traes entre manos. Recuerda que nadie merece tus lágrimas, y quien de veras las merezca, ni se las vas a dar, así que deja la ridiculez de llorar por quien ni agua te da. Mejor ponte las pilas, haz ejercicio, atiende tu vida, sonríe más y deja de lamentarte por lo que ya no tiene remedio.

Familiares de tierras lejanas llegan de visita y con ellos recuerdos bonitos. Eso sí, vas a extrañar mucho a alguien que ya no está físicamente contigo, pero desde otra dimensión te sigue cuidando. Andas en ciclo fértil, así que cuidado con el famoso “domingo siete”, no vayas a salir con la sorpresa porque el susto dura nueve meses.

En el área laboral podrían envolverte en chismes y críticas, así que no caigas en la trampa ni des réplica, porque eso sería el cuento de nunca acabar. Atiende lo tuyo y que los demás se quemen solos con su veneno. También pon atención a ese negocio que traes en mente, porque ahí puede estar tu salvación económica. Una amistad podría proponerte unirte a su proyecto, y la verdad vale la pena considerarlo. Cuida tu peso, una horita de ejercicio al día no solo te va a ayudar a verte bien, sino a sentirte mejor y a soltar ese estrés que cargas de más.

TAURO

Fin de semana perfecto para que te pongas las pilas en el gym, dieta o ejercicio, porque si no, tus jeans favoritos se te van a quedar mirando desde el clóset. Y ojo con los amores prohibidos, mi cielo: si esa persona que te gusta ya tiene pareja, mejor ni le muevas, porque podrías acabar en chismes y escándalos de esos que dejan huella.

En lo material, cuida tus pertenencias porque se ven pérdidas o descuidos. Aprende a mirar a la gente por su corazón, no por la envoltura, así evitarás volver a equivocarte en el amor. Vienen cambios importantes en tu vida, y es hora de decir lo que piensas sin miedo al qué dirán. En juegos de azar tendrás buena suerte, así que échale una apuesta, pero con medida.

Cuidado con golpes y caídas, anda más atento de dónde pisas. Llegan personas nuevas a tu vida con quienes vas a encajar muy bien, pero evita andar de bocón contando secretos de amistades, porque eso puede desatar chismes difíciles de frenar. Hay alguien que empieza a interesarte bastante y también siente atracción por ti; solo falta que muestres más interés para que dé el paso. No pierdas el tiempo, porque si no te aplicas, alguien de tez blanca puede llegar a comerte el mandado.

GÉMINIS

Se vienen molestias en la garganta o vías respiratorias, así que cuida tu salud porque lo que está en puerta requiere que estés al cien. Y recuerda: no andes contando tus planes ni proyectos, que la envidia nunca duerme y más de uno te está mandando mala vibra sin que te des cuenta. Una amistad sacará el cobre y empezará a ladrar como perro de vecindad, así que fíjate bien en quién confías. Tú tienes un sexto sentido poderoso, confía en él y manda al chorizo a quien no te sume.

Tienes mucha gente que te quiere, pero también has acumulado varios enemigos por tu manía de decir las cosas de frente. Y está bien, pero aprende a medir tus palabras, porque puedes meterte en broncas que ni al caso. Cuidado con golpes o caídas, que podrías andar medio distraído. No te encariñes con el suelo, ya aprendiste bastante con las veces que te has levantado.

Un negocio de compra o venta que traes rondando en tu cabeza podría ser tu salvación económica, pero hazlo por tu cuenta, porque si metes a más personas, los problemas financieros no tardan en aparecer. Cambia tu chip, sé más positivo y deja de engancharte con tonterías. La vida te está abriendo caminos, pero si no los caminas tú, nadie lo va a hacer por ti.

CÁNCER

No te me andes poniendo melancólico por lo que ya pasó ni te me mortifiques por el futuro incierto; vive el presente, que ahí está la verdadera felicidad. Lo que necesitas es disfrutar tu propia compañía y no andar esperando migajas de nadie. Quien te quiera, que te busque, y quien no, pues next.

Cuida tu salud, porque la has dejado de lado y pronto podrías pagar las consecuencias. Una amistad te buscará para pedirte consejo, apóyalo, porque pronto podrías necesitar su respaldo también. Tus pensamientos son los que marcan tu camino, así que no te dejes arrastrar por ideas negativas que te lleven a tropezar. Se avecinan sorpresas lindas, incluso embarazo en la familia o entre amistades.

Exprésate más, abre tu corazón, deja de guardarte lo que sientes solo por no querer lastimar. A veces callas demasiado y eso te daña más a ti que a los demás. Recuerda: lo que no se dice se queda atorado en el alma y termina pesando. Vive, habla, expresa y atrévete a mostrar lo que llevas dentro, porque la vida no se hizo para reprimir, sino para disfrutar y soltar.

