Ataque ruso deja sin electricidad a casi 60,000 hogares en Ucrania

Un ataque ruso con drones dañó cuatro instalaciones de distribución de energía eléctrica la madrugada de este domingo, dejando sin servicio a más de 29,000 hogares en la ciudad ucraniana de Odesa, informó el gobernador regional, Oleh Kiper. El punto más dañado fue la ciudad portuaria de Chornomorsk, en las afueras de Odesa, donde también resultaron afectados edificios residenciales.

“La infraestructura crítica está operando a través de generadores”, explicó Kiper, señalando que el ataque de los agresores rusos había dejado una persona herida. La autoridad regional indicó asimismo que los trabajos para reponer el servicio eléctrico estaban ya en curso, y que los bombardeos habían causado algunos incendios que ya están siendo controlados.

La mayor compañía eléctrica del país, DTEK, informó que cuatro de sus instalaciones fueron atacadas, y que sus operarios esperan la autorización de las fuerzas armadas para poder trabajar en la reposición del servicio. El ataque ruso también dañó infraestructura energética y civil en Chernihiv, en el norte del país, donde unos 30.000 hogares quedaron sin electricidad, de acuerdo con el reporte del gobernador local, Viacheslav Chaus. El corte de suministro también afecta a parte de la ciudad de Nizhyn.

Drones a ambos lados de la frontera

Las Fuerzas Armadas de Ucrania aseguraron que el ataque de la noche del sábado y la madrugada de este domingo estuvo constituido por 142 drones, de los cuales 126 fueron abatidos por las defensas antiaéreas. Sin embargo, algunos de los aviones no tripulados lograron golpear diez puntos en distintos lugares del país. No se ofrecieron más datos sobre daños ni eventuales personas lesionadas.

Rusia, por su parte, reivindicó los ataques contra Odesa, que tenían como objetivo -de acuerdo con el comunicado de los invasores- infraestructura militar. Asimismo, reportó que 112 drones ucranianos habrían sido abatidos en cielos rusos. En tanto, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció que las fuerzas ucranianas están alistando nuevos ataques contra objetivos militares a cientos de kilómetros de la línea del frente, en territorio del país agresor.

