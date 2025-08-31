Choque múltiple en Texas dejó 17 heridos y cerró la Interestatal 20

Un choque múltiple registrado la tarde del sábado en la Interestatal 20, en el este de Texas, dejó 17 personas heridas y obligó al cierre de la vía por varias horas, informaron las autoridades locales.

El incidente ocurrió alrededor de las 4:00 p. m., a la altura de Lindale, unos 144 kilómetros al este de Dallas, e involucró a dos tractocamiones y seis vehículos de pasajeros, precisó el jefe de bomberos de Lindale, Jeremy LaRue.

Heridos y atención médica

Las víctimas fueron trasladadas a hospitales de la zona, pero de acuerdo con LaRue, ninguna de las lesiones parecía poner en riesgo la vida.

Equipos de rescate trabajaron de inmediato en el área para atender a los heridos y controlar la situación en la autopista, reseñó AP.

Carretera cerrada y derrame de combustible

Los carriles en dirección oeste permanecieron cerrados más de dos horas después del accidente, debido a que se requirió limpiar aceite y diésel derramados en la carretera.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas asumió la investigación para determinar las causas del siniestro.

