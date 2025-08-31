Clima de hoy en Los Ángeles para este domingo 31 de agosto

Un nuevo día aguarda en Los Ángeles, que se prepara para vivir un domingo con nubes y claros durante toda la jornada. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 93 grados Fahrenheit (34ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 66 grados Fahrenheit (19ºC) de mínima. Además, tendremos vientos del suroeste que soplarán con velocidades de 6.84 mph durante la jornada y de 3.73 durante la noche.

Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” rondará los 97ºF (36ºC) de máxima y 97ºF (36ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:26 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 19:20 h. En total tendremos 13 horas de luz solar durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana se prevén cielos sin nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 68 y los 93 grados Fahrenheit (20 y 34ºC).

El clima en Los Ángeles

La gran ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que abarca desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con con agosto como el mes más cálido con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada fresca de LA dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria por debajo de 70 °F. Importante mencionar que el mes más frío del año en Los Ángeles es el mes de la Navidad, diciembre, con una temperatura mínima de promedio de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo en la zona norte de la costa.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Ambos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

