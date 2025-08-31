El tiempo de hoy en Dallas, Texas para este domingo 31 de agosto

Este domingo 31 de agosto se espera que la temperatura en Dallas, Texas, aumente hasta un máximo de 82 grados Fahrenheit (28ºC). La probabilidad de lluvia será del 96% y se prevén cielos cubiertos. Además, la previsión pronostica ráfagas de viento de hasta 5.59 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 73 grados Fahrenheit (23ºC), con una probabilidad de precipitación del 55%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 5.59 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 90ºF (32ºC) de máxima y 90ºF (32ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:01 h y el crepúsculo será a las 19:53 h. Durante el día habrá 13 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que tendremos nubes y claros con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 70 y los 88 grados Fahrenheit (21 y 31 grados Celsius). Conforme a los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la ciudad será del 55% por la mañana, 2% por la tarde y 55% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te aconsejamos comprobar cada día nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura otros tres meses, de noviembre a febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Finalmente, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Para Dallas, mayo es el mes más lluvioso, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

No te pierdas las novedades del clima en Dallas en https://laopinion.com/tema/clima-en-dallas/.