El tiempo de hoy en Miami para este domingo 31 de agosto

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este domingo 31 de agosto indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 88 grados Fahrenheit (31ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 99% y el cielo estará cubierto, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 6.84 mph de máxima en el día y los 4.35 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 77 grados Fahrenheit (25ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 55 y habrá más nubes que claros. Las ráfagas de viento serán de 4.35 millas por hora.

La sensación térmica o “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 104ºF (40ºC) de máxima y 104ºF (40ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:01 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:41 h. En total, tendremos 13 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que el cielo estará cubierto con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 79 y los 90 grados Fahrenheit (26 y 32ºC). Luego, ¿puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 70%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te aconsejamos visitar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami comprende del final de la primavera al verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede ver en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más lluviosos.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Miami tiene un clima que es la envidia de muchas otras ciudades, con inviernos templados y veranos no excesivamente cálidos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy alta y hace que también suba la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen lograr los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

