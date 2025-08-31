Horóscopo de hoy de Nana Calistar 31 de agosto de 2025

ARIES

Ay criatura, en estos días te va a caer la madurez como cubetazo de agua fría, porque vas a empezar a ver a la gente sin caretas, tal cual son, aunque te duela más que zapatazo de chancla en plena cara. Te va a costar aceptar ciertas verdades, pero eso es crecer. Ten mucho cuidado con los chismes de familia, si no te preguntan no des tu opinión, porque podrías terminar embarrado en pleitos que ni eran tuyos.

Se vienen días de cambios y de decisiones que te pondrán como trompo dando vueltas, no sabrás qué camino agarrar, pero toma el que te dé paz y te haga sentir liger@. Aprende a decir que no cuando no quieras o no puedas, no andes de “sí señor, sí señora” solo por quedar bien. En el amor, alguien podría sacudirte y hacerte dudar de lo que sientes, así que no confundas caricias con compromiso.

Si quieres dejar atrás la depresión, comienza sacando de tu vida a la gente conflictiva, esas viboritas que nomás estorban. Cuida tu paz como si fuera tu joya más preciada y trabaja en pulir esas mañas tuyas que sabes bien que no te ayudan.

TAURO

Mij@, se te viene un viajecito o salida con amistades o familia en fin de semana que te va a caer como medicina al alma. Una amistad cercana podría terminar en ruptura amorosa y va a necesitar tu hombro pa’ llorar, así que no lo dejes sol@. Estos días son pa’ que reflexiones sobre lo que has hecho con tu vida, porque varias de tus decisiones no fueron las mejores y por eso de repente andas perdid@ como coche sin frenos en bajada.

Prepárate porque vienen visitas inesperadas de familiares del extranjero que te van a mover la rutina. No te permitas caer ni fracasar por nadie, tus metas son tuyas y nomás a ti te toca cumplirlas. Se viene una situación que aunque dura te va a dejar un aprendizaje bien perro, nada de tropezar con la misma piedra. En los dineros habrá movimientos positivos, pero aguas: no te me emociones gastando como si fueras rico, porque se acercan gastos fuertes que requerirán que ahorres.

Ya suelta el pasado que solo te estorba, vive tu presente, que es lo único real. También se ven visitas sorpresivas y hasta una compra grande que te ilusiona, pero no te endeudes nomás pa’ presumir, acuérdate que después no hay santo que te salve de los cobradores.

GÉMINIS

Si te sientes más sol@ que perro sin dueño, no te mortifiques, porque aunque no tengas pareja nunca estás sol@ del todo. Aprende a quererte lo suficiente pa’ no depender de nadie, que tu amor propio sea más fuerte que cualquier caricia ajena. Si ahorita no tienes quien te ladre, agárrate, porque pronto el amor tocará tu puerta y necesitarás ser astut@, porque habrá competencia y fuerte.

En pareja, podrían venir celos por mensajitos o amistades que se acercan demasiado, así que no armes telenovela antes de tiempo. Cuidado con los amores de una noche, no entregues tu corazón envuelto en moñito a quien solo sabe recibir en servilleta desechable. Habla lo que sientes, no te guardes nada, porque mañana quién sabe, la vida es aquí y ahora. No te metas en relaciones prohibidas, no naciste pa’ ser segundo plato ni postre.

También ponte al tiro con tu cuerpo, la etapa de engorda anda a la vuelta de la esquina, así que gym y dieta ya. En la salud, cuida tus pulmones y garganta, que vienen resfriados y gripas a montones. Aprende a soltar las broncas y a no quedarte con corajes, porque si no, te amargas tú y hasta los que te rodean.

CÁNCER

Vienen mejoras laborales y cambios en tu trabajo que te van a abrir puertas bien grandes. También una nueva amistad entrará a tu vida y te dará otra perspectiva. Aprende a no tomarte todo tan personal ni a vivir con el ceño fruncido, bájale al drama y a los enojos, porque no siempre tienes que andar a la defensiva. La vida pondrá frente a ti a mucha gente, pero tú sabrás escoger quién vale la pena y quién es puro estorbo.

Si tienes pareja, deja de estar sacando temas del pasado cada cinco minutos, porque nomás desgastas lo bonito que tienen. Sí, te gusta provocar pleitos pa’ que la reconciliación esté sabrosa, pero tampoco abuses porque puedes hartar a la otra parte. Reconoce que no siempre tienes la razón, escucha más y aprende a aceptar otras ideas. Contrólate, porque esos arranques de calor y enojo te pueden meter en problemas serios.

En familia, podría llegarte una noticia que no será de tu agrado o bien, discusiones por desacuerdos tontos. No dejes que tu humor cambie como el clima, ni que tus críticas arruinen lo que está en paz. Cuida lo que dices y a quién se lo dices, porque por andar de suelta la lengua puedes acabar con pleito ajeno.

LEO

Estos días pintan pa’ estar moviditos, llenos de cambios, amores nuevos y oportunidades que te harán poner tu vida en una balanza para ver qué te da felicidad de verdad. Si tienes que tomar decisiones sentimentales, tómalas tú y deja de andar preguntándole a medio mundo, porque luego te arrepientes y echas culpas ajenas.

¡Deja de prender el boiler y no meterte a bañar, porque se te puede venir un susto por andar de coqueto sin freno! Andas confundid@ en varios temas, pero la semana te irá aclarando las ideas. Se ve salida el fin de semana, chance con familia o amigos, donde el plan es reír, bailar y hasta desvelarte sin culpa. No juzgues a la gente por sus limitaciones, recuerda que no todos tuvieron las mismas oportunidades que tú.

Cuidado con los chismes, no dejes que te llenen la cabeza de piedras, aprende a soltar y seguir. Se marca el regreso de alguien del pasado con disculpas en mano, pero ojo: no porque diga “perdón” significa que merezca volver a tu vida. Dale prioridad a tu paz mental. Aprende a disfrutar más lo que tienes y a no andar deseando lo ajeno. Que no se te olvide que eres fuego puro y siempre brillas, aunque algunos quieran apagarte.

VIRGO

Se avecinan días en los que tu humor va a mejorar un montón, porque últimamente estabas más amargad@ que café sin azúcar. Te llega una noticia relacionada con dinero que te va a favorecer bastante, así que ya podrás respirar más tranquilo. Una boda de amistad o familiar se aproxima y tú andarás metido en el chisme de los preparativos.

Si tienes pareja, planeen una salida de la ciudad o mínimo una escapada a un hotelito o antro, que eso les ayudará a reforzar la relación. Pero ojo con tu lengua venenosa, porque tus comentarios negativos de otras personas pueden hacerse chisme y armarte un pleito que termine con amistades. Aprende a deslindarte de responsabilidades que no te corresponden, cada quien que se rasque con sus uñas.

Deja de llenarte la cabeza de pensamientos pesimistas y aprende a verle lo bueno a las cosas. Tu orgullo siempre bien puesto, pero no lo uses para herir a quienes de verdad te quieren. Podrías tener problemas familiares si no bajas la guardia, así que respira hondo antes de hablar. Recuerda que la vida también es disfrutar, no te la pases nomás preocupado.

LIBRA

Ay Libra, vienen grandes oportunidades en el terreno del amor y ahora sí parece que el universo se apiada de ti. Esa persona que llegue no solo traerá cariño, sino también estabilidad económica, así que chance hasta te saque de la pobreza o mínimo te aliviane con los gastos. Pero ojo, que el dinero nunca sea lo que te amarre.

Es momento de aprender de los errores que has cometido para no volver a tropezar con la misma piedra. Si tienes pareja, las cosas se empiezan a arreglar, pero deja el maldito orgullo, que ese te ha hecho perder varias oportunidades de ser feliz. Date chance de disfrutar otra vez. Hay momentos en los que no entiendes por qué pasan ciertas cosas, pero no te claves buscando explicaciones donde no las hay.

Aléjate de la gente negativa, porque absorbes su tristeza y luego no hay quien te aguante con tus cambios de humor. Cuidado con alguien de piel morena que podría meterte en líos con comentarios malintencionados. Y no hagas caso ciego a tus amistades, porque varias son envidiosillas y prefieren verte amolado que pleno. Concéntrate en ti, en tus sueños y en las oportunidades que están tocando tu puerta, no las dejes pasar.

ESCORPIÓN

Llegan dos amistades nuevas que se van a convertir en cómplices de tus próximas aventuras, y mira que las aventuras no van a faltar. Deja de pensar tanto y ponte a actuar, que la vida no es solo soñar, sino también moverse pa’ lograr lo que quieres. Habrá días en los que te sientas sin ganas de continuar, pero recuerda que la fuerza está dentro de ti y eres tú el único responsable de levantarte.

Disfruta esta etapa intensa, sal con tus amigos y dale vuelo a la hilacha mientras puedas. Si tienes pareja, no la descuides por andar en tus cosas, aprende a darle su espacio y a dedicar tiempo, que pa’ todo hay en esta vida. Eres muy sensible a los comentarios ajenos, pero no permitas que lo que digan cambie tu visión; no te amargues por esas cosas que no valen ni medio peso.

En lo emocional andas vulnerable y podrías sufrir por amor si no te blindas un poco. Ojo con un negocio que se aproxima, porque si lo sabes llevar te va a ir de maravilla, pero investiga bien con quién te metes. También andarás con bajones de ánimo, en modo “no quiero ver a nadie”, pero no te claves en eso. Diviértete, sal, renuévate, porque la vida es corta y no se regresa el tiempo perdido.

SAGITARIO

Ay Sagitario, se ve que una noticia laboral o familiar podría sacudirte en los próximos días y no precisamente para bien. Antes de andar perdonando a la primera, piénsalo bien, porque si abres la puerta sin condiciones, te arriesgas a que te vuelvan a hacer la misma fregadera. Vienen días de mucha reflexión en los cuales deberás poner los pies bien en la tierra, deja de hacerte películas en la cabeza, que esas ideas locas solo te roban tiempo y energía.

No lo dejes todo pa’ después, porque se te va a juntar el trabajo, los pendientes y hasta los quehaceres de la casa, y después andarás corriendo como gallina sin cabeza. En el amor, tienes ganas de estar con tu pareja o con esa persona que te trae arrastrando la cobija, pero por una u otra razón no se concreta. Tranquil@, poco a poco todo se va acomodando.

Se marcan oportunidades de negocio con alguien que hace rato no ves, así que ponte abusad@. Eso sí, cuida tu economía, porque los amores de una noche podrían salirte caros. Y prepárate, porque alguien que quieres y admiras mucho se te va a declarar con todo, te dirá lo que siente y hasta te va a dejar sin habla.

CAPRICORNIO

En el terreno de los dineros se abren oportunidades, pero aguas, porque tienes varias deudas que siguen ahí nomás creciendo como bola de nieve. Ponte al corriente antes de que los intereses te den un susto. Y ya deja de andar preocupado por lo que la gente piensa de ti, tú no vives de las opiniones, vives de tu esfuerzo.

Atiende tu vida y sé feliz, porque otra no te van a dar. Empiezan a planearse reuniones y eventos sociales con tus amistades, disfrútalos, pero sin perder la calma ni el piso. En el trabajo, cuídate mucho de hablar mal de tu jefe, porque hay un compañerito que ya anda afilando la lengua pa’ ir con el chisme. Enfócate en conocerte mejor, en saber qué necesitas para estar en paz contigo mismo.

Tus sueños te traerán señales importantes, así que ponles atención. También revisa el botiquín de tu casa, tira todo lo caducado, porque alguien de la familia podría intoxicarse con medicamentos vencidos. Aprovecha este tiempo pa’ pensar en un cambio personal, quizá hasta de look, que te levante el ánimo y te recuerde lo fregón que eres.

ACUARIO

No gastes tu tiempo en cosas que no valen ni un cacahuate, enfócate en resolver lo presente para que tu futuro no se arruine. Aprende del pasado, pero no te quedes ahí, el camino es pa’ delante y sin dar explicaciones a quien ni te las pidió. Un familiar te buscará, trayendo una noticia que te dejará pensativo sobre cierta persona.

Ojo con tu alimentación, porque vienen problemas intestinales por andar comiendo de más o mal. Si tienes pareja, exprésate sin pena, dile cuánto te gusta y demuéstraselo con hechos, que no se pierda la chispa que un día los unió. Deja de martirizarte por cosas que sí tienen solución, ponte a resolverlas en vez de llorar por ellas.

Hay alguien cerca que no ha sido sincero contigo y, si tienes pareja, esto podría meterte en líos. Aguas con los amores del pasado que pueden reaparecer y traerte broncas innecesarias. En el terreno familiar, se ve que los disgustos o peleas pendientes empiezan a solucionarse, así que aprovecha ese aire de calma para reforzar la unión. No te olvides de ti, de tu bienestar, porque si tú no te atiendes, nadie lo va a hacer por ti.

PISCIS

Se ve que recibirás una noticia agradable en estos días sobre algo que ya dabas por perdido. También urge que renueves tu ropa interior y te des un cambio de look, porque hasta tu ánimo lo va a agradecer. Es momento de confiar en ti, en tus capacidades y en que no necesitas de nadie para ser feliz. Vienen cambios importantes en tu vida: dinerito extra, ajustes emocionales y decisiones que has estado posponiendo.

Ya deja de hacerte tont@ y enfréntalas, porque entre más tardes, más pesado será. La vida da vueltas y aquellos que te dañaron no se irán sin pagar su factura con el karma, así que tú tranquilo, que la justicia divina nunca falla. Andarás en modo “me vale” y las críticas se te van a resbalar, y haces bien, porque si no te dan pa’l gasto, no tienes por qué darles explicaciones. Eso sí, controla tus malditos celos, porque estás a nada de arruinar lo que tienes por andar reclamando de más.

Si no pones freno, podrías terminar perdiendo lo poquito o mucho que ya construiste. Se viene propuesta de trabajo o negocio que te va a sonar tentadora, y si realmente llena tus expectativas, agárrala, porque oportunidades así no se repiten. Aprovecha que estás en buen momento para sembrar cosas que mañana te darán frutos.