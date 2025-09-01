Choque aéreo en Colorado deja un muerto y tres heridos

Un trágico choque aéreo ocurrió la mañana del domingo en Colorado, cuando dos aviones pequeños colisionaron mientras se aproximaban al Aeropuerto Municipal de Fort Morgan.

Según la Administración Federal de Aviación (FAA), las aeronaves involucradas fueron un Cessna 172 y un Extra Flugzeugbau EA300, cada uno con dos personas a bordo.

La Oficina del Sheriff del Condado de Morgan informó que el Cessna se encontraba en la aproximación final cuando fue impactado en el aire por el segundo avión, lo que provocó que se precipitara y se incendiara al tocar tierra.

Víctimas y respuesta de emergencia

Las autoridades recibieron la alerta del accidente a las 10:44 a.m. hora local. En el operativo participaron agentes del sheriff, la Policía de Fort Morgan, la Patrulla Estatal de Colorado, bomberos y paramédicos del condado.

Dos ocupantes del Cessna sufrieron heridas leves y fueron atendidos en el lugar. Otro ocupante del EA300 fue trasladado a un hospital local y una cuarta persona murió en la escena, según confirmó la Oficina Forense del Condado de Morgan.

Los nombres de las víctimas aún no han sido revelados debido a que la investigación sigue en curso.

Investigación en marcha

Tanto la FAA como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) abrieron una investigación para determinar la causa de la colisión aérea.

En un comunicado, la oficina del sheriff expresó: “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos de la víctima de este trágico suceso. Queremos agradecer a todas las agencias que colaboraron en la emergencia y a los ciudadanos que ayudaron a extinguir el incendio antes de la llegada de los bomberos”.

