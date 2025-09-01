David Benavídez no ve necesaria una trilogía entre Bivol y Beterbiev

David Benavídez, campeón de peso semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cree que no es necesario realizar una trilogía entre los rusos Dmitry Bivol y Artur Beterbiev.

En una entrevista con la revista The Ring, Benavídez explicó que Bivol ganó ambas peleas -aunque Beterbiev se llevó el triunfo en la primera- y opina que de hacerse una tercera el verdugo de Canelo Álvarez repetirá el resultado.

“Ni siquiera creo que deba ser una trilogía. Debería haber terminado después de la segunda pelea porque pensé que Bivol ganó la primera. Así que, si Bivol mantiene la misma pelea, a menos que Beterbiev cambie su estilo, lanzando más combinaciones o lo que sea, creo que será lo mismo y el resultado será el mismo. Creo que Bivol saldrá victorioso otra vez”, dijo.

Dmitry Bivol es campeón unificado de las 175 libras. Crédito: John Locher | AP

“Creo que Bivol (Beterbiev) lo lastimó en los asaltos intermedios o se cansó, o lo que sea. Pero luego, Bivol volvió a tomar el control con bastante facilidad. Así que eso es lo que digo: si no cambia nada, no creo que vaya a hacer nada diferente. El jab de Bivol es demasiado bueno, su dominio del ring es demasiado bueno, y no creo que Beterbiev pueda hacer nada para detenerlo”, agregó.

En la primera pelea Beterbiev ganó por decisión mayoritaria, pero muchos vieron ganar a Bivol y se realizó la revancha poco después. En la segunda, el ex rival de Canelo Álvarez vengó la derrota y se convirtió en campeón indiscutido.

Recordemos que tras la revancha, Dmitry Bivol renunció a su título del CMB para evadir la pelea obligatoria contra David Benavídez y así poder cumplir con la trilogía ya acordada con Artur Beterbiev.

Desde entonces no se supo nada sobre las negociaciones de la tercera disputa. Por esta razón, Artur Beterbiev se cansó de esperar y concretó una pelea con Deon Nicholson el 22 de noviembre en el Riad, Arabia Saudita. Poco después se supo que Bivol tenía una lesión en la espalda y optó por operarse, por lo que estará fuera de acción hasta 2026.

Artur Beterbiev se cansó de esperar por Dmitry Bivol. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Artur Beterbiev, de 40 años, le arrebataron el campeonato indiscutido de peso semicompleto y perdió su invicto en el deporte. El ruso ahora tiene marca de 21 victorias, 20 de ellas por nocaut, y una derrota como profesional.

Por su parte, Dmitry Bivol, de 34 años, tomó venganza y le arrebató el título de indiscutible de las 175 libras a Beterbiev. El ruso tiene récord de 24 triunfos, 12 de ellos por la vía rápida, y un revés.

Sigue leyendo:

· Turki Alalshikh dice que habrá trilogía si Bivol y Beterbiev aceptan

· Artur Beterbiev se pronuncia tras perder su invicto contra Dmitry Bivol

· Dmitry Bivol hizo los ajustes y venció a Artur Beterbiev en la revancha